Il rischio Covid fa slittare al 2021 anche il Raduno delle vele storiche

Viareggio



La pandemia – ed i rischi ad essa correlati – fa saltare il raduno Vele Storiche Viareggio che avrebbe dovuto tenersi tra il 15 ed il 18 ottobre: l’evento è stato infatti ufficialmente posticipato al 2021, «in un clima di maggiore serenità e spensieratezza«, auspicano l’omonima associazione che lo organizza - giovedì festeggerà i quindici anni dalla sua fondazione -, impegnata comunque a mettere in piedi varie iniziative finalizzate a promuovere la vela classifica.



«Abbiamo preferito adottare una linea di prudenza e di cautela», spiega il presidente Gianni Fernandes. Troppe, infatti, le incertezze legate all’emergenza sanitaria, in particolare ora che il trend è in continuo peggioramento, «che avrebbero potuto generare difficoltà nella gestione di un evento al quale partecipano oltre 50 imbarcazioni con circa 400 membri di equipaggio e tanti visitatori«.Pur rattristati, gli organizzatori non vedono altra soluzione adottabile, se non quella del rinvio della manifestazione al 2021, «momento in cui siamo certi che gli armatori delle Vele Storiche e i nostri partner, con in testa il Cantiere Francesco Del Carlo di Viareggio, non ci faranno mancare il loro supporto».Sarà dunque il primo compleanno dell’Associazione Vele Storiche Viareggio senza un raduno, divenuto ormai un appuntamento di enorme rilevanza nel calendario degli eventi di vele d’epoca in tutto il Mediterraneo, utile per far conoscere le bellezze della Toscana e della Versilia. Lo stop forzato dovuto alla pandemia consentirà comunque di mettere a punto la pianificazione dello stagione 2021 resa possibile (anche) dal dialogo con Comune, Regione e strutture portuali.L’intento, infatti, è quello di creare anche a Viareggio un vero e proprio museo galleggiante della marineria, composto da imbarcazioni storiche che avranno scelto questa città come porto di stazionamento. Diverse barche in legno che hanno fatto la storia della vela, in alcuni casi ultracentenarie, sono già ormeggiate stabilmente in città. —© RIPRODUZIONE RISERVATA