Forte, l’esordio dei campioni d’Italia è contro il Montebello

VIAREGGIO. La nuova stagione di hockey su pista prende forma. Sono stati pubblicati ieri i calendari ufficiali per quella che sarà la prossima regular season di serie A1 che – come anticipato – avrà alcune importanti novità soprattutto per gli orari delle partite: ogni società ha infatti potuto scegliere il proprio orario preferito per gli incontri casalinghi. Le uniche che hanno variato rispetto al canonico sabato sera con fischio d’inizio alle 20. 45 sono Follonica (sabato alle 18), Trissino e Correggio (domenica alle 18). Anche Forte dei Marmi e Cgc Viareggio hanno variato: entrambe giocheranno le gare interne il sabato alle 21.

IL CAMMINO DEL FORTE





Spetterà ai rossoblù aprire la stagione: in quanto campioni d’Italia in carica affronteranno infatti il Breganze (squadra detentrice della Coppa Italia) nella Supercoppa Italiana. Il trofeo stagionale verrà assegnato con un doppio turno: l’andata sarà sabato 21 settembre sulla pista vicentina del PalaFerrarin mentre il ritorno mercoledì 25 settembre a Vittoria Apuana. La regular season vedrà i fortemarmini impegnati ancora una volta in Veneto in casa del Montebello (sabato 28 settembre). La prima gara casalinga è fissata per sabato 5 ottobre contro il Bassano ma l’avvio del Forte prevede una quarta vicentina: il rinnovato Trissino, che ospiterà i versiliesi domenica 13 ottobre. Dopo questo poker veneto, il Forte accoglierà a Vittoria Apuana il Monza (19 ottobre) per poi affrontare in trasferta il Sarzana (26 ottobre) prima di ospitare il primo derby stagionale contro il Cgc Viareggio fissato per il 30 ottobre. Giunti alla metà del girone di andata, il Forte affronterà un nuovo tris di avversari ostici: il Valdagno (in casa, il 2 novembre), il Follonica (in trasferta, sabato 9 novembre) e infine il Lodi (al PalaForte, il 16 novembre). Sabato 23 novembre nuova trasferta a Breganze quindi il rush finale contro Scandiano (in casa, il 30 novembre), Sandrigo (in trasferta il 7 dicembre) e infine Correggio (in Versilia il 14 dicembre).Il Cgc Viareggio inizierà la stagione sabato 28 settembre in trasferta a Bassano. Anche per i bianconeri la prima gara interna sarà il 5 ottobre quando ospiteranno al PalaBarsacchi il Trissino. A seguire il calendario prevede la trasferta a Monza (12 ottobre), quindi due sfide casalinghe consecutive (il 19 ottobre contro il Sarzana e il 26 ottobre contro il Valdagno) prima del derby a Forte de Marmi: il Centro ospiterà la sfida con i rivali rossoblù nel girone di ritorno il primo febbraio 2020 alle 21. Dopo il derby è previsto un trittico di pura adrenalina per il Centro: prima i viareggini ospiteranno il Follonica (2 novembre) quindi affronteranno la trasferta a Lodi (9 novembre) e infine ospiteranno il Breganze (16 novembre). Il rush finale vedrà infine la squadra di Francesco Dolce affrontare in sequenza Scandiano (in trasferta, il 23 novembre), Sandrigo (in casa, 30 novembre), Correggio (in trasferta domenica 8 dicembre) e infine concludere al PalaBarsacchi contro il Montebello il 14 dicembre.