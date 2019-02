Il “mago” del calcio della Versilia a settantadue anni è tornato in panchina

VIAREGGIO. La grande passione per il calcio. È il motivo che ha convinto Enrico Galleni, detto il “Mago” o anche lo Sven Goran Eriksson della Versilia a tornare su una panchina a 72 anni suonati, portati in maniera egregia. L’occasione gliela l’ha data il presidentissimo Ulivi del Forte dei Marmi 2015 squadra che dopo un brillante inizio di campionato aveva smarrito la retta via. Ritrovata tre mesi e mezzo dopo l’ultimo successo proprio in occasione dell’esordio in panca di Galleni. Fortemarmino doc, Galleni ha iniziato ad allenare oltre trenta anni fa occupandosi delle giovanili del Forte dei Marmi («ero senza patentino, mi convinse Ferdinando Volpe») per poi passare a guidare Ponte di Tavole, Querceta, SeravezzaPozzi, Capezzano, Forte dei Marmi, quattro anni in Eccellenza, Massarosa, Versilia per poi tornare a Seravezza: tre campionati, una Coppa Toscana di Promozione e una con gli juniores sono il suo ricco palmares al quale vanno aggiunti anche tre tornei delle Contrade («il più bello due anni fa con il Ranocchio che mai l’aveva vinto»). Un personaggio mai sopra le righe, comunque gran motivatore, senza alzare la voce come ci tiene a sottolineare «perché per me lo spogliatoio è un luogo sacro dal quale uscire per andare in campo concentrati ma soprattutto sereni».



Qual è stata la molla che ti ha spinto a tornare in panchina?



«La passione per il calcio e il fatto che questa squadra è composta da ragazzi che giocano veramente per hobby: nessuno prende un euro».«Sì come ad esempio Salini, Giacomo Tedeschi e Lossi. Erano il mio trio d’attacco anche al Versilia con il quale facemmo dei grandi campionati».«Sicuramente. È una buona squadra alla quale ho chiesto solamente di giocare un po’ più a calcio».«Mi viene in mente una partita che quando guidavo il SeravezzaPozzi giocammo a Montignoso contro il San Marco Avenza. Alla fine del primo tempo perdevamo 2-0 e ci avevano espulso Alfonso Russo e Rosata i nostri attaccanti. Negli spogliatoi chiesi ai ragazzi di stare tranquilli e fare del loro meglio. Finì 2-2. Loro vinsero il campionato noi arrivammo secondi per poi vincere i playoff».«Il Bozzi di Firenze sul quale ho vinto due finali regionali su tre disputate».«Così al volo ti dico i fratelli Tosi, Gabriele Ulivi ma ce ne sono altri. Per ultimo Bresciani che tre anni fa portai al Seravezza e adesso gioca a Ravenna. Aveva sedici anni quando lo vidi giocare in una squadra del campionato di Promozione. Convinsi il padre a mandarlo a Seravezza». —