A 17 anni pietrasantina eletta nel parlamentino degli studenti della Toscana

PIETRASANTA. Lidia Pardini ha 17 anni, frequenta la classe quarta presso il liceo classico Carducci di Viareggio e due giorni fa si è vista riconoscere l’impegno e la serietà che da sempre mette in ogni sua iniziativa con l’elezione nel parlamento regionale degli studenti. In poche parole sarà la referente, insieme a una seconda rappresentante, per la provincia di Lucca in ambito didattico-studentesco su scala regionale. Un ruolo importante e di significativa responsabilità. Elezione che è arrivata ad epilogo di un percorso che ha visto Lidia Pardini partire proprio da rappresentante di classe per poi arrivare al Consiglio di Istituto e, il 2 dicembre scorso, a questo ultimo incarico a cui «ho sempre tenuto molto» commenta la giovane pietrasantina impegnata da anni nel volontariato e ancora nell’attivismo ambientale. Ha infatti partecipato alla creazione del gruppo Fridays for future Versilia’ collabora con Legambiente e fa parte del Picchio Rosso, collettivo studentesco. Fatti e parole, inseriti in un apposito programma dedicato in parte anche a questi temi, oltre che ai problemi della scuola, che hanno convinto i giovani elettori della provincia di Lucca.



«La lista che poi mi ha vista candidata come grande elettrice - spiega Lidia - non si limita a monitorare e a interessarsi allo stato strutturale delle scuole, ovviamente importante, ma soprattutto al benessere degli studenti. Un aspetto che riteniamo di grande rilevanza. Proprio per questo intendiamo incrementare il dibattito fra gli stessi studenti in particolare sulle problematiche sociali: un modo per arricchire il confronto e per condividere pensieri anche con chi ha pareri o idee diverse. Al tempo stesso intendo, come parlamentare regionale, portare avanti - precisa Lidia Pardini - iniziative di sensibilizzazione sulla giornata di genere: l’ultima, in ordine cronologico, quella contro la violenza sulle donne non è stata vissuta con la partecipazione e appunto la sensibilità auspicata, a mio avviso, all’interno del mondo didattico. Al tempo stesso, sempre in ambito scolastico, mi impegnerò al massimo per la tutela ambientale: in passato siamo riusciti ad attuare una raccolta differenziata in diversi istituti cittadini. Per qualcuno potrebbe sembrare poca cosa, per noi è di rilevante significato. Così come vorremmo dare vita e consolidare una rete di unità fra gli studenti di diverse scuole un’iniziativa già portata avanti con il collettivo Picchio Rosso. E sarebbe importante arrivare ad una carta dei diritti degli studenti. Da parlamentare regionale spero di riuscire a dare una risposta ai dubbi e ai problemi e ancora alle richieste che arriveranno dagli studenti». —