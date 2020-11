In piazza Mazzini torna l’albero di Natale di Farmaè

VIAREGGIO. Torna l’albero di Natale targato “Farmaè” in piazza Mazzini e nonostante l’anno del virus. La conferma arriva direttamente al Tirreno dall’azienda nata a Viareggio e quotata in borsa nel 2019 che nel primo semestre di quest’anno ha visto salire del +76% i ricavi. Albero che, fin dalla sua prima comparsa in piazza Mazzini, è diventato un richiamo per i tanti che vi si sono fotografati all’interno con contorno di stelle luminose a brillare sopra le tese. Certo, quest’anno sarà diverso, e non solo per il divieto di assembramenti. Ma, intanto, l’albero risplenderà.



Così come brilleranno le luminarie nelle vie del centro e lungo la Passeggiata, per una spesa totale intorno ai 150mila euro, stando alle cifre che circolano tra i commercianti, dei quali circa 60/70mila euro per la sola Passeggiata. Il che fa pensare che l’assessore Alessandro Meciani (il Tirreno ha provato a contattarlo ma non è stato possibile avere risposta) intende fare le cose in grande per il primo Natale del suo primo incarico in Municipio.



Il Natale più difficile, è innegabile. Che, però, porterà l’illuminazione natalizia senza esborso da parte dei commercianti, almeno per quanto dichiarato dalla amministrazione comunale del sindaconegli incontri con le associazioni di categoria.Ed è proprio da una di queste associazioni - Confcommercio - che arriva una parte della somma necessaria, sia per Viareggio che per Lucca. Ventimila euro per entrambi i comuni, somma che era destinata - spiega il direttore di Confcommercio,- «alla Notte bianca a Lucca, ed a due progetti per Viareggio». Finanziamento arrivato dalla Fondazione Cassa di risparmio di Lucca, presieduta da, alla associazione onlus “Ascom Tour”, che i due progetti doveva realizzare. E che oggi destinerà, della cifra iniziale, 15mila euro all’illuminazione natalizia di Lucca e 5mila a quella di Viareggio. Cifra analoga è stata messa a disposizione, per Viareggio, dalla Camera di Commercio, a disposizione del Centro commerciale naturale Passeggiata. A questi fondi si dovrebbero aggiungere quelli della azienda interamente del Comune, “ICare”, forse una somma da Mover, azienda della sosta pubblico-privata (Comune-Impresa Del Pistoia) ed il resto dagli sponsor che l’amministrazione comunale conta di poter mettere insieme per garantire ai commercianti di non dover sostenere alcuna spesa per i commercianti.