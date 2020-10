Fiato sospeso per le scuole superiori: il 26 ottobre vertice per scegliere la didattica

VIAREGGIO. A quanto portare la didattica a distanza nelle scuole superiori della Versilia? Servirà il 75 per cento delle attività, per evitare ulteriori contagi, o di più? Sarà il tema dell’incontro che si terrà il 26 ottobre tra Province, Regione e ufficio scolastico regionale, che dovranno indicare come e quando applicare le nuove disposizioni previste dall’ultimo decreto del presidente del consiglio dei ministri.



Per quanto riguarda il capitolo scuola, infatti, il Dpcm prevede l’innalzamento della didattica a distanza ad «almeno il 75 per cento» delle attività degli istituti superiori «previa comunicazione» da parte della Regione al ministero dell’istruzione di «situazioni critiche e di particolare rischio».



Nel mirino, in Versilia, ci sono soprattutto i trasporti. Settimana scorsa, dopo il summit con Provincia, Regione e presidi, è iniziato il monitoraggio da parte di Ctt, l’azienda di trasporto pubblico locale, delle singole linee, con particolare attenzione a quelle segnalate dalle scuole. Le linee più critiche, in provincia, sono: quella che da Altopascio passa per Porcari, Capannori e arriva a Lucca, e quella che da Viareggio va a Massarosa, poi Camaiore e Pietrasanta.Il nuovo Dpcm ha lasciato inalterata la capienza massima degli autobus all’80 per cento. Quindi si tratterà di capire se e quali corse dovranno essere raddoppiate o se ci sia la necessità di alleggerire il carico lasciando gli studenti a casa. E quanti.«Siamo in attesa di indicazioni da parte della Regione. Siamo pronti a partire con la didattica a distanza anche al 100%. Certo dispiacerebbe», fa sapere, dirigente scolastico del Galieli– Artiglio di Viareggio e reggente al Don Lazzaeri –Stagi di Pietrasanta. Molti dei suoi studenti, in particolare quelli del nautico, utilizzano i mezzi pubblici per venire a scuola e probabilmente potrebbero essere i primi a rimanere a casa. «Una volta ricevute le disposizioni dalla Regione – continua la dirigente –, si tratta di capire come applicarle. Se fosse al 75 per cento, ad esempio, bisognerebbe decidere per quali classi attivare la didattica a distanza, se farla fare a rotazione oppure no, da quali studenti partire, rivedere gli orari. Non è certo un lavoro che si riesce a fare in breve termine».

I ragazzi della Versilia rientreranno in classe come hanno sempre fatto, eccetto quelli per cui era già stata attivata dall’inizio dell’anno la didattica a distanza, come all’istituto Piaggia di Viareggio, dove dodici classi sono state divise in tre gruppi che si alternano a casa, una settimana ciascuno. Una scelta che la dirigente scolastica Rossana Pacini è stata costretta a prendere, dal momento che si tratta di classi estremamente numerose in aule estremamente piccole. Questa turnazione potrebbe essere rivista alla luce delle nuove disposizioni, ma intanto la preside ha comunicato agli studenti e ai genitori attraverso il sito della scuola che «domani (26 ottobre per chi legge, ndr) le lezioni si svolgeranno regolarmente in attesa dell’incontro tra Regione Toscana, Province e direttore dell’ufficio scolastico regionale Toscana, che chiarirà le modalità di applicazione del Dpcm 24 ottobre nelle scuole del territorio regionale».