Rimpasto di giunta: Coluccini pensa ad Aloisi e Bernardi. Fuori Puccinelli

MASSAROSA. Qualcosa bolle in pentola nella politica massarosese: il sindaco sarebbe quasi pronto per un rimpasto di giunta.



Dopo lunghi e travagliati mesi che hanno visto la giunta del sindaco Alberto Coluccini perdere prima l’assessore della lista Civica, il medico Pietro Bertolaccini, e poi tre consiglieri di maggioranza (Lorenzo Ghiara, ex Forza Italia; Sisto Dati e Mascia Garibaldi, ex Lega), il primo cittadino sta pensando di rimettersi in sesto rinsaldando gli equilibri e trovare un nuovo assetto che, questa volta, possa essere duraturo.



La situazione infatti al momento è abbastanza precaria: formalmente la fiducia al primo cittadino si tiene tutta sul voto del consigliere in quota Cinquestelle, il dottor, il quale tuttavia finora ha dimostrato una certa volontà di seguire la linea del sindaco, sia sul dissesto che sul bilancio.L’intento di Coluccini è dunque quello di rinsaldare il voto in consiglio comunale, anche alla luce di presunti mal di pancia che si anniderebbero all’interno di coloro che ancora lo sostengono. Nelle settimane scorse il primo cittadino avrebbe fatto nomi e alcune consultazioni con le forze politiche che compongono la maggioranza e non, al fine di trovare le giuste personalità che possano aiutare Coluccini nel difficile compito di gestire una Massarosa al dissesto in periodo di emergenza sanitaria.Per fare tutto questo, motivare la maggioranza e perseguire il disegno politico messo in campo, pare sia necessario rimettere mano alla giunta e fare un rimpasto. Le operazioni e le trattative sarebbero ormai a buon punto tanto che si converge su alcune personalità.I nomi ricorrenti sono, attualmente amministratrice della Partecipata Farmas (la quale con molta probabilità dovrà lasciare il suo incarico) e, vecchia conoscenza del consiglio comunale in quanto è stato seduto tra i banchi dell’opposizione come espressione del Movimento Cinquestelle.Le voci nel palazzo municipale ormai si fanno insistenti e pare che la decisione sia praticamente presa: non si aspetta altro che la conferma la quale dovrebbe arrivare al massimo entro la fine del mese, sempre che gli equilibri non cambino prima nella fluida situazione politica di Massarosa.Questo legherebbe dunque i dissapori dentro alla maggioranza e inchioderebbe di fatto al sostegno anche il consigliere Merciadri.Una mossa che però non sarebbe totalmente indolore per l’attuale composizione perché, a quanto pare, questo costerebbe un assessore a Forza Italia.era riuscita a prendersi alcune deleghe proprio in forza del fatto che al voto era risultata la più votata del suo partito. Tuttavia tra i due i rapporti si sarebbero andati via via incrinandosi tanto che il sindaco sarebbe sul punto di accompagnarla alla porta. Il partito di Berlusconi sarebbe dunque rappresentato solamente dall’attuale presidente del consiglio comunaleVerrebbe dunque accantonata l’idea di dare una delega a Giovanni Brocchini, consigliere fedelissimo del sindaco in quota lista civica che pure qualche mese fa era stato dato in pole position per un assessorato all’Istruzione.