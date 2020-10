Il labirinto di grotte sotto il monte Corchia arriva a 70 chilometri e punta al primato

A centinaia di metri di profondità, nella pancia del monte Corchia, gli speleologi della Federazione Toscana hanno perfino installato un campo base. L’hanno chiamato Campo all’Orco. Da qui gli appassionati di fenomeni carsici partono in cerca di nuovi rami di quell’enorme labirinto sotterraneo che adesso, in base alle ultime gallerie scoperte e ai rilevamenti riportati su carta, supera i 70 chilometri di lunghezza. Un’estensione di cunicoli, tunnel, fiumiciattoli e pozzi, che potrebbero portare le cavità del monte Corchia a riprendersi di nuovo il primato in Italia di grotta più capillare. L’ultima scoperta fatta riguarda un ramo che scende nelle profondità della montagna vuota (così detta perché è come un groviera) per circa 250 metri, con diverse sale e pozzi.

«Uno di questi lo abbiamo chiamato il Pozzo Versilia, perché è stato scavato dal Gruppo speleologico archeologico versiliese (Gsav) – spiega Alessio Tovani, assessore del Comune di Stazzema e direttore della sezione speleo del Gsav –. È un ramo che scende gran parte in verticale. Adesso ci siamo fermati in esplorazione in una grande sala, anche perché sono finite le corde a disposizione».

Per gli speleo là sotto, dove stanno anche per tre giorni di fila al buio e al silenzio, c’è un’enorme metropoli: non è abitata ma ogni angolo ha un nome e un volto scolpito dal tempo nelle rocce più inusuali del Corchia. Attualmente ci sono 21 ingressi (da dove addentrarsi dall’esterno nelle grotte) conosciuti, ma potrebbero essercene altri.

«Per individuare questo nuovo ramo – prosegue Tovani – siamo entrati dal 19° ingresso, che si trova nel Retrocorchia vicino alle vecchie cave, nominato “La Piera non fa tabacchino”».

Anche agli ingressi infatti è stato dato un nome, in questo caso è dedicato a Piera De Angeli: è stata la storica titolare dell’Albergo Vallechiara di Levigliani, una struttura ricettiva che è sempre stata fulcro per la speleologia del monte Corchia e lo è tuttora.

«Il Corchia continua ad essere una grotta in continua esplorazione – spiega Tovani –. È un grande libro scritto a più mani, che va avanti grazie ad un’attività di squadra di tanti speleologi volontari».

Risale al’91 l’ultima pianta aggiornata che ufficializzava 50 chilometri di sviluppo del complesso. Ma tutti sapevano che non era completa. Così nel 2010 è nato il progetto Orco (Operazione rilievo Corchia), dopo un corso di rilievo ipogeo organizzato dalla Federazione toscana, nel quale emerse la necessità di completare la topografia sotterranea. Orco è coordinato dal professore dell’Università di Pisa, Leonardo Piccini. Ogni volta che viene organizzata una spedizione, che di solito dura da venerdì a domenica, non è raro che si uniscano speleo da tutta Italia. C’è chi va all’avanscoperta, chi recupera le corde, chi riporta i rilevamenti su carta al campo base. I volontari dormono e mangiano lì. C’è ancora tanto lavoro per conoscere l’intero sistema della grotta. La parte oggi visitabile è di circa 2 km: è la parte più straordinaria, composta di stalattiti e stalagmiti. —