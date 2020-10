Fuochi d’artificio alla Rocca per Capodanno

PIETRASANTA. Uno spettacolo pirotecnico, in scena dalla Rocca, per brindare all’anno che verrà. Dopo avere cancellato la tradizionale festa del 31 dicembre in piazza Duomo a Pietrasanta causa restrizioni imposte dalle regole anti-contagio, l’amministrazione comunale sta studiando un programma alternativo da proporre sempre a San Silvestro.

Da qui l’idea, a firma dell’assessore Francesca Bresciani, dei fuochi d’artificio la notte di Capodanno: un modo per salutare una comunità alle prese, come del resto le altre, con le tante apprensioni e i protocolli imposti dall’emergenza sanitaria.

La parola d’ordine, ovviamente, sarà quella di evitare assembramenti e quindi niente festa di fine anno con palco, gruppo musicale e balli così come niente Camel Ponce il 24 dicembre (fatta salva un’auspicata inversione di tendenza nel numero dei contagi).

Amministrazione comunale che però, sempre sul Natale, ha deciso di investire non poco denaro, circa 110 mila euro, con l’obiettivo di promuovere una serie di iniziative che vanno dai mercatini a tema all’illuminazione di tutte le strade del centro cittadino e ancora delle frazioni, dagli appuntamenti dedicati ai bambini fino alla giostra in piazza Duomo e ancora all’accensione dell’albero, sempre in piazza Duomo, il 28 o il 29 novembre. Impegno economico, visto anche il complicato momento causato dal Covid, ritenuto dalle minoranze consiliari fuori luogo mentre la giunta Giovannetti in più occasioni ha ribadito che un Natale in grande stile è garanzia di ritorno e di sostegno economico alle attività, in particolare in periodi difficili come quello che stiamo vivendo. Calendario di appuntamenti che però, come detto, rischia di essere fortemente condizionato dalle decisioni che adotterà il governo nelle prossime settimane in merito anche ad eventuali, nuove, chiusure di qualsiasi attività. Ipotesi che, ovviamente, chiunque vuole scongiurare. — L. B. © RIPRODUZIONE RISERVATA