Cinghiali devastano il giardino del ristorante a Viareggio

Danni per circa cinquemila euro per Mané sul Mare sul vialone: «È già la seconda volta che accade in poco tempo. Non hanno alcuna paura»

VIAREGGIO. Il vialone e il viale Europa a Torre del lago sono preda dei cinghiali. Passeggiando per le due strade che costeggiano la spiaggia nella parte sud del territorio comunale si possono vedere ben evidenti i segni della devastazione che questi ungulati stanno facendo negli ultimi giorni. Aiuole e prati completamente devastati e messi sottosopra.



A farne le spese, questa volta, sono stati i titolari del noto ristorante Manè sul mare, una delle attività che si trovano alla metà del vialone. Nottetempo alcuni ungulati hanno fatto devastazione del giardino del ristorante causando oltre cinquemila euro di danni.



«Come se non bastassero le normative covid, le restrizioni e tutte le difficoltà di questo periodo, ci mancavano pure i cinghiali a metterci in difficoltà - dice il titolare del ristorante,- abbiamo circa 850 metri quadri di giardino che avevamo messo a posto. Ma l’incursione dei cinghiali ha rovinato tutto: sono tra i quattromila e i cinquemila euro di danni quantificati. Il problema è che era già accaduto in passato un’altra volta. I cinghiali, che un tempo rimanevano nella pineta, adesso non hanno paura dell’uomo e si avvicinano per cercare cibo».Questi animali infatti, ormai da tempo, vengono abituati ad avvicinarsi ai posti frequentati dagli uomini. Non è raro, soprattutto in estate, che turisti e persone del posto lascino da mangiare in prossimità della pineta. A questo si aggiunge il fatto che il loro habitat, costituito fino a poco tempo fa da alberi rigogliosi e ricco di cibo, adesso si è inaridito a causa dell’invasione del parassita Matsucocco. Capita dunque sempre più di frequente che i cinghiali si avvicino alle attività che si trovano lungo i viali e addirittura che si avvicinino tanto all’essere umano da mangiare addirittura dalle sue mani. Negli anni scorsi il Parco, responsabile della fauna della pineta, aveva portato avanti una campagna per la riduzione del numero dei cinghiali su tutto il territorio.