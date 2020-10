La Ct della nazionale femminile Milena Bertolini premiata a Camaiore

CAMAIORE. Un altro grande appuntamento organizzato dal Versilia Football Planet che continua la serie di iniziative ed eventi che vedono la partecipazione dei più importanti nomi nel panorama calcistico italiano. Dopo il grande successo ottenuto grazie alla Premiazione presso il Comune di Camaiore del Presidente Figc Federazione Italiana Giuoco Calcio Gabriele Gravina insieme al presidente Fci Federazione Ciclistica Italiana Renato Di Rocco, mercoledì 7 ottobre l'organizzatore del Versilia Football Planet Marco Calamari accoglierà la CT della Nazionale Femminile Italiana Milena Bertolini presso la Sala Consiliare del Comune di Camaiore alla presenza del Sindaco Alessandro Del Dotto.

Milena Bertolini, commissario tecnico della Nazionale femminile dal 2017, è anche una delle tre allenatrici italiane a possedere il titolo per allenare una squadra di Serie A Maschile. Proprio il 22 settembre scorso, le Azzurre hanno battuto 5-0 la Bosnia nella prima partita post lockdown per le qualificazioni Euro 2022, facendo notare la grande forza, passione e personalità della squadra italiana.

Versilia Football Planet è da sempre molto vicino al calcio femminile, che ben rispecchia il leitmotiv dell'intero progetto, racchiuso nel concetto "Il calcio è un gioco". Il calcio femminile italiano infatti si contraddistingue per il grande entusiasmo, tenacia e pura passione delle giocatrici e del pubblico di tifosi che le segue, sempre più ampio.

Per questo, la scelta di assegnare alla CT Milena Bertolini il "Premio Città di Camaiore Versilia Football Planet - settore femminile", quest'anno alla sua edizione, da parte dell'organizzatore Marco Calamari, è dovuta proprio al grande lavoro e dedizione dimostrato, che ha portato la Nazionale italiana a livelli sempre più alti, facendo crescere costantemente l'interesse per il settore femminile sia tra i tifosi, sia tra le potenziali future calciatrici, dimostrato dal sostanziale aumento dei tesseramenti.

Il Premio è dedicato al ricordo della pittrice camaiorese Marta Livi, autrice di importanti opere dedicate alle problematiche interiori della figura femminile e moglie di Vittorio Bonuccelli, storico portiere del Camaiore Calcio.

La collaborazione con il settore femminile del calcio è uno dei punti cardini del Versilia Football Planet, che nel programma dell'evento 2021 ha già dichiarato un "Pink Day" tutto dedicato appunto al calcio in "rosa". La Versilia è da sempre legata al calcio femminile anche grazie ad importanti riferimenti storici, essendo stata la sede in cui si giocò la prima partita della Nazionale Italiana femminile allo Stadio dei Pini di Viareggio il 23 febbraio 1968 contro la Checoslovacchia e tra le prime giocatrici ci furono proprio due versiliesi, Antonella Piaceri e Tina Bravieri.

Lapremiazione della CT Milena Bertolini è prevista presso il Comune di Camaiore mercoledì 7 ottobre alle ore 17 con un dibattito iniziale con i giornalisti e la consegna da parte del Sindaco Del Dotto del premio appositamente creato dallo scultore di Pietrasanta Matteo Castagnini.

Date le disposizioni statali relative al contenimento del covid-19, i posti all'interno della Sala Consiliare sono molto limitati e quindi non sarà possibile assistere all'evento di persona. Per questo, verrà fatta una diretta streaming sulla pagina Facebook Versilia Football Planet all'interno dell'orario in cui si svolgerà la premiazione (17.00-18.30). Maggiori dettagli verranno indicati sulla stessa pagina nella giornata di mercoledì 7 ottobre. Link: https://www.facebook.com/versiliafootballplanet

Versilia Football Planet è un progetto dedicato al mondo del calcio e sport affini, per promuovere questo bellissimo sport come fenomeno sociale, di aggregazione e di intrattenimento, creando appuntamenti ed attività in linea con lo slogan del progetto, ovvero #ilcalcioèungioco. Nato nel 2019 con la quattro giorni di manifestazione che si è svolta a luglio lungo tutta la passeggiata di Lido di Camaiore, Versilia Football Planet ha avuto un grande successo con il susseguirsi di ospiti illustri del mondo del calcio nazionale ed internazionale, tornei, fan zone, area expo, incontri e talk, premi, iniziative e sfide divertenti aperte al pubblico. Nel 2020, non potendo organizzare un evento sul territorio a causa delle disposizioni sanitarie, il progetto si è sviluppato tramite una trasmissione televisiva andata in onda per tutta l'estate in diretta su NoiTv, con un talk show interessante e originale alla presenza di importanti personaggi legati al mondo del calcio. Versilia Football Planet mira sempre più a diventare un punto di riferimento nazionale per vivere il calcio come un gioco che appassiona e unisce.