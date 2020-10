Appello del Pd al presidente Eugenio Giani: «Un assessore per la Versilia»

viareggio



Un assessore regionale versiliese. È la richiesta avanzata da Riccardo Brocchini, segretario territoriale della Versilia, insieme alla sua segreteria e ai segretari delle unioni comunali. Il segretario dem ha inviato un documento alla segreteria regionale del partito chiedendo una rappresentanza nella prossima giunta di Giani.



«La Versilia per il suo tessuto socio-economico ha un ruolo strategico nell’economia della Provincia di Lucca e dell’intera Regione - si legge nel documento - tanti, infatti, sono i settori d’eccellenza che insistono su questo territorio: basta pensare al settore della nautica e della cantieristica, quello del turismo balneare, dell’escavazione e del lapideo, del florovivaismo e della pesca. Un territorio così ricco e diversificato nelle sue articolazioni merita di essere rappresentato con conoscenza, competenza e attenzione perché possa continuare a crescere e trovare il sostengo e il supporto necessari anche all’interno delle politiche regionali».E prosegue facendo notare i risultati locali: «L’apporto del Partito democratico - scrive Brocchini - è stato fondamentale per ottenere la vittoria al primo turno del candidato sindaco Del Ghingaro nella città di Viareggio, evento che ha determinato, di fatto, un cambiamento dell’assetto geopolitico versiliese per tutta l’area del centro sinistra. Il Pd Versilia rappresenta, inoltre, il 40 per cento dei consensi che sono pervenuti al partito Democratico nell’intero collegio della Provincia di Lucca, grazie all’impegno dei nostri candidati e delle nostre unioni comunali nella campagna elettorale regionale di sostegno al presidente. Consapevoli della necessità che la nostra terra torni a far sentire la sua voce in Regione Toscana e del contributo che la Versilia ha portato all’interno del quadro politico provinciale e regionale siamo a richiedere, come Partito Democratico della Versilia una rappresentanza all’interno dei nuovi assetti di governo della Regione Toscana». —RIPRODUZIONE RISERVATA