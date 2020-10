Enrico Vanzina: «Ah Versilia, quanti bei ricordi Sapore di mare? Per metà fu girato... a Fregene»

L’intervista



Tornare in Capannina, per lui, è come fare un salto indietro nel tempo lungo quasi quarant’anni. Era infatti l’inizio degli anni Ottanta quando Enrico Vanzina – insieme al fratello Carlo – iniziò le riprese di “Sapore di mare”, ovvero del film che sarebbe diventato uno dei più grandi successi cinematografici italiani di tutti i tempi. Sbancando il botteghino, ma diventando anche una di quelle pellicole cult capace di fotografare un’epoca e, indirettamente, di consolidare e rendere nazional-popolare il mito della Versilia anni ruggenti. Ebbene, domani pomeriggio Enrico Vanzina varcherà di nuovo l’ingresso della Capannina per ricevere il premio Satira Politica di Forte dei Marmi. E, come in una sorta di rimpatriata, con lui sarà premiato anche un altro protagonista di quella incredibile avventura di celluloide: Christian De Sica.



«Per me è una grandissima soddisfazione ricevere il premio perché sono un difensore a spada tratta della satira in generale. Perché un mondo democratico senza satira non potrebbe esistere. Però devo dire che, nel caso di “Sapore di mare”, non si trattava certo un film di satira, quanto piuttosto di una storia di memorie e di emozioni. Ed è l’unica pellicola che ho fatto insieme a Carlo che è anche leggermente autobiografica, visto che abbiamo inserito anche alcuni episodi che ci sono accaduti realmente quando eravamo ragazzi».«Dai dodici ai vent’anni abbiamo passato le estati della nostra adolescenza a Castiglioncello, a sud di Livorno. Dunque in realtà il luogo deputato dove accadeva tutto questo era appunto Castiglioncello. Però già all’epoca, intorno ai diciotto anni, da lì spesso la sera ci spostavamo in Vespa o in Lambretta fino alla Bussola o alla Capannina. E quindi la nostra vera meta iconica era la Versilia. Del resto negli anni Sessanta, quelli che volevamo raccontare nel film, la Versilia era la culla di un certo modo di trascorrere le vacanze in Italia».«Molti non lo sanno, ma quando partì la lavorazione del film – ignari del successo anche economico che poiebbe – doveva trattarsi di una pellicola a basso costo. E così non potevamo permetterci di restare a Forte dei Marmi per le cinque settimane di durata delle riprese. E così quasi il 50 per cento del film è stato in realtà girato a Fregene, vicino Roma. Una località che con le sue stradine, le sue pinete, assomigliava moltissimo a Forte dei Marmi, ma che non era Forte dei Marmi. I bar e molte case che si vedono nel film sono a Fregene. E anche l’inseguimento fra Jerry Calà e un altro personaggio che è uno dei momenti più celebri del film è stato girato in una pineta di Fregene. Addirittura la spiaggia che si vede nel film non è quella della Versilia, ma era quella di Fregene. Anche questa, in fondo, è la magia del cinema…»«Sì, lì siamo restati per tutto il tempo a Forte dei Marmi. Ma per fortuna erano altri tempi e noi avevamo già una lunga serie di successi alle spalle che ci permettevano di poter lavorare in modo diverso. In occasione di Sapore di mare, invece, non c’erano soldi. E così abbiamo dovuto un po’ arrangiarci».«Io sono letteralmente innamorato della Versilia. Non è facile spiegare come sia sbocciato questo amore. Credo che sia stata una questione di sguardi, perché chi come me fa cinema è colpito dalle immagini. Ogni volta che arrivo, trovo straordinaria l’idea di vedere il mare con subito dietro le montagne e in mezzo il verde della pineta. Un paesaggio rarissimo che è un vero incanto. Devo dire però che la seconda volta che sono venuto qui sono rimasto ancor più affascinato da Pietrasanta: ho trovato bellissima l’idea di portare l’arte in piazza e di aver trasformato la zona industriale ricavandone studi di artisti di fama internazionale. E, aggiungo per i piaceri del palato, sono un fan dell’Enoteca Marcucci…»«Lui è stato una delle grandi rivelazioni di quel film. Basti pensare che lui, romano doc, si è calato nella parte di un milanese e ci è riuscito benissimo. Detto questo, voglio svelare una curiosità: in realtà la produzione del film non voleva nel cast né Christian De Sica né Virna Lisi perché non li riteneva adatti per questo genere di storia. Io e mio fratello, però, ci siamo battuti alla morte e alla fine l’abbiamo fortunatamente spuntata. Fra l’altro proprio con Christian eravamo amici perché mio padre (il regista e sceneggiatore Stefano Vanzina, conosciuto nel cinema con lo pseudonimo di Steno,) e Vittorio De Sica erano in ottimi rapporti e le nostre famiglie si frequentavano. Riuscire a fare un film con Christian, che all’epoca non era ancora esploso, fu come realizzare un sogno. E fu la dimostrazione che a volte le favole si possono avverare».“Be’, significa Mario Monicelli, un grande viareggino d’adozione che ha lavorato moltissimo con mio padre. E poi significa Stefania Sandrelli, altra grande protagonista del cinema italiano con cui ho avuto il piacere di lavorare ine in. Ma di questa terra così fertile ricordo con grande affetto anche Renato Salvatori, altro attore con cui ci siamo incrociati sul set e nella vita. Però non c’è solo il cinema nei miei ricordi versiliesi. Più recentemente, infatti, mi sono cimentato nella regia della Tosca al Festival Puccini di Torre del Lago ed è stata un’altra bellissima esperienza. Fra l’altro ho scoperto un’altra città meravigliosa che è Viareggio, con cui fino a quel momento avevo avuto poco a che fare. Insomma, se penso alla Versilia rivedo tanti fotogrammi della mia vita. Ed è per questo che ci torno sempre molto volentieri».