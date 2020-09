Seravezza, quarantena per venti alunni delle scuole medie “Pea”

seravezza



È scattata la quarantena per circa 20 alunni della scuola media “Enrico Pea” di Seravezza. Misura cautelare che è stata imposta dall’Asl dopo che un genitore e un ragazzo di una classe sono risultati positivi al Covid. Gli studenti - tutti compagni della stessa classe - tuttavia rientreranno già nel plesso di Marzocchino, dove risiede l’unica sezione della secondaria di primo grado di Seravezza, già da martedì prossimo. A darne notizia è stato il Comune, che ha ricevuto comunicazione dall’Asl Toscana Nord Ovest dei due nuovi casi di positività al Covid-19. Si tratta appunto di un iscritto alla scuola media di Marzocchino e del genitore. Entrambi sono stati posti in quarantena, così come i contatti diretti accertati dalle autorità sanitarie. In quarantena precauzionale è andata anche la classe in questione: nessuno dei compagni è stato fatto rientrare a scuola dopo la pausa dovuta alle consultazioni elettorali. «L'informativa dell'Asl ha fatto scattare l'immediata attivazione della Protezione civile comunale per lo svolgimento delle attività di assistenza e monitoraggio che la nostra struttura garantisce alla popolazione ormai da mesi», spiega l'assessore. Che continua: «Voglio ricordare che il Centro operativo comunale (Coc), è aperto ininterrottamente da marzo proprio per essere in grado di dare risposte veloci ed efficaci in situazioni come questa».

Al Comune di Seravezza non risultano al momento altre positività legate al mondo della scuola. «La nostra attenzione resta comunque alta - dichiara la vicesindaco Valentina Salvatori -. Casi come quello registrato alla “Pea” non sono augurabili e nessuno se li augura, ma sono comunque messi in conto e siamo preparati ad affrontarli. Asl, Comune e scuola collaborano per minimizzare ogni rischio. Le procedure previste sono scattate come dovevano e la situazione è sotto controllo». La quarantena non interromperà la didattica. «Abbiamo avuto dal dirigente scolastico la conferma che la classe posta in quarantena non resterà indietro con le lezioni», afferma l'assessore Giuliano Bartelletti: «La didattica proseguirà infatti a distanza». —