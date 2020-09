Ecco le preferenze di tutti i candidati versiliesi alla regione

VIAREGGIO. Tra gli aspiranti candidati al consiglio regionale nella provincia di Lucca c’erano 38 personalità versiliesi. La campionessa, senza alcun dubbio, è Elisa Montemagni, capogruppo uscente della Lega in consiglio comunale che conferma la propria leadership nel partito del Carroccio in Lucchesia. Riceve in totale 10.353 preferenze. Un posto assicurato per lei in consiglio.



Gli altri versiliesi più votati, che però non andranno a Firenze al palazzo della Regione sono Simone Leo, assessore camaiorese del Pd, con 4.009 preferenze, terza in ordine di preferenze totali raccolte in tutta la provincia l’avvocata Claudia Dinelli con 2.631 voti personali.



Di seguito tutti i nominativi dei versiliesi che correvano in consiglio regionale e quante preferenze hanno preso. L’ordine scelto è quello della scheda elettorale.Claudia Dinelli 2.631; Simone Leo 4.009; Adalgisa Mazza 645; Alberto Veronesi 2.668.Rosaria Sommariva 862; Cristina Bisti 74; Ugo Da Prato 233.Fabrizio Miracolo 315; Giuliana Cecchi 280; Luca Mori 611;Alessia Picchiotti 1.394.Fabrizio Manfredi 201; Anna Bastianelli 245; Rosario Brillante 266; Lorenza Bandelloni 203.. Valeria Vitiello 75; Giuseppe Vitiello 76.Toscana a Sinistra. Antonella Serafini 246; Pietro Lazzerini 538; Ersilia Raffaelli 351;Francesca Trasatti 686; Andrea Dini 209.Paolo Pescucci 468.Katiuscia Marchetti 66; Corso Mignani 25.Elisa Montemagni 10.353; Massimiliano Baldini 2.550.Angela Grasseschi 551; Rita Sarti 454; Elisabetta Puccinelli 318; Irene Nardini 798.Mario Di Fiorino 237.Annamaria Frigo 2.332; Marina Staccioli 1.252; Massimiliano Simoni 2.282.Paolo Alessio Annale 163; Giovanni Meccheri 100; Paola Saletta 108.