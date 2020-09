Scuola, test all’80% degli addetti: 0 positivi

VIAREGGIO. Dal 24 agosto allo scorso venerdì, in Versilia, si sono sottoposti (volontariamente) al test sierologico 1931 dipendenti della scuola, tra docenti, bidelli e segretari. Cioè quasi l’ottanta per cento del personale scolastico che si aggira attorno ai 2.500 addetti. E sono tutti negativi al coronavirus. O meglio: nove di loro erano risultati positivi al test sierologico, cioè era stata rilevata nel loro sangue la presenza degli anticorpi che generalmente si producono nella prima fase dell’infezione, ma sono poi risultati negativi al tampone nasofaringeo. I test (gratuiti) al personale scolastico dovevano concludersi il 5 settembre, ma la data - vista la grande affluenza - è stata prorogata di una settimana.

È ancora possibile prenotarsi. Ecco come. Per effettuare lo screening docenti e personale Ata dovranno rivolgersi al proprio medico di famiglia (se aderente al programma di screening) che effettuerà il test sierologico. Il risultato è disponibile entro circa 10 minuti e il referto con l’esito verrà comunicato direttamente al medico. In alternativa possono andare negli specifici ambulatori dell’azienda sanitaria e prenotare autonomamente il test sierologico attraverso il sito https: //rientroascuola. sanita. toscana. it, scegliendo il giorno e l’ora per effettuare il test.

Al termine della procedura online riceveranno sul cellulare, via sms, la conferma della prenotazione e sarà possibile stampare il promemoria. Concluso questo percorso, basterà recarsi all’ambulatorio selezionato, 10 minuti prima dell’ora prescelta. In entrambi i casi, qualora l’esito del test sierologico risultasse positivo, la persona interessata dovrà contattaresubito il numero verde regionale 800 55 60 60 per fissare l’esecuzione del test molecolare (tampone naso-faringeo). In attesa dell’esito del tampone la persona interessata devo rimanere in isolamento domiciliare.

La nota del 7 agosto emanata dal ministero della Salute sulla somministrazione dei test sierologici da eseguire su base volontaria a tutto il personale docente e non docente delle scuole pubbliche e private «prima della riapertura delle scuole a settembre» ha creato non poche perplessità tra i docenti precari, molti dei quali prenderanno servizio successivamente alla data d’inizio del nuovo anno scolastico (le convocazioni inizieranno solo questa settimane e non finiranno sicuramente entro il 14 settembre).

Ma la stessa nota chiarisce che «per il personale che prende servizio successivamente all’inizio dell’anno scolastico i test saranno effettuati prima della effettiva entrata in servizio». Questo significa che anche i precari possono sottoporsi al test gratuitamente, prima dell’ingresso a scuola. Allo stesso tempo, essendo volontario e non obbligatorio, tutto il personale potrà prendere servizio anche senza aver effettuato il test. Anche se, per la sicurezza propria e dei ragazzi, è vivamente consigliato farlo. --