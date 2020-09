Passa la Tirreno-Adriatico: occhio a divieti e strade chiuse

LIDO DI CAMAIORE. È il giorno x della Tirreno-Adriatico. La corsa ciclistica partirà stamani (7 settembre) alle 12. 40 nella zona del pontile di Lido di Camaiore e interesserà tutta la Versilia con divieti di sosta e cambi alla viabilità. Dopo la partenza di Lido il gruppo si porterà lungo la via Italica fino a Capezzano Pianore e dopodiché prenderà la Sarzanese in direzione Massarosa, Monte Pitoro, Pioppetti, Montemagno, Camaiore (con passaggio su viale Oberdan), Capezzano Pianore. Il secondo circuito inizierà quando il gruppo avrà nuovamente raggiunto Capezzano Pianore: questa volta si svolterà a destra in direzione Pietrasanta sulla Sarzanese poi a Pietrasanta imboccherà l’Aurelia, viale Apua fino a Marina di Pietrasanta, il lungomare per tornare a Lido di Camaiore e infine riprendere il circuito tramite la via Italica. Le strade verranno chiuse al passaggio della corsa.

Camaiore. Fino al termine della manifestazione ci sarà divieto di transito e sosta con rimozione coatta anche per autorizzati in viale Bernardini, nel parcheggio lato monti compreso tra via Secco e via Stelle Alpine; viale Kennedy, nel parcheggio pubblico lato Pietrasanta tra viale Bernardini e via Alighieri; via Alighieri nel parcheggio posto di fronte all’area camper tra viale Kennedy e via Ariosto. Da ieri (6 settembre) fino alle 21 di oggi divieto di transito e sosta in viale Bernardini, nel parcheggio posto sulla carreggiata lato monti tra via del Secco e viale Kennedy e nel parcheggio a pagamento lato monte tra via del Secco e via Stelle Alpine. Dalle 5 di stamani fino alle 21 di oggi divieto di transito e sosta in viale Bernardini tra via del Secco via Astoria; via Alfieri tra via Alighieri e viale Bernardini; via Oleandri tra via dei Pini e viale Bernardini; via dei Pini tra via Oleandri e via Alfieri; via Orchiedee tra via Azalee e via dei Pini; via Stelle Alpine; via Monte Pania e via Monte Ornato tra via Monte Prana e viale Bernardini; viale Kennedy tra viale Bernardini e via Alighieri; via Massei tra via Perasso e viale Colombo e piazza Brodolini all’intersezione con viale Colombo. E ancora: per tutta la giornata ci sarà divieto di sosta nel parcheggio lato mare in viale Pistelli tra via Carducci e via Vittorio Veneto; in viale Pistelli/piazza Matteotti nel tratto compreso tra la 1° e la 2° traversa compresi i parcheggi ambo i lati. E divieto di transito e sosta in viale Pistelli tra via Vittorio Veneto e via Sauro escluse e le piazze Matteotti e Lemmetti comprese le traverse. Dalle 10 alle 14 il divieto di transito sarà esteso su viale Pistelli da via Italica a via Veneto. Inoltre dalle 9 alle 17 di oggi: divieto di sosta in viale Colombo (tra via del Secco e via Italica), via Italica (tra viale Colombo e via Roma Capitale e tra via Cellini e via Brasile), via Fondi, viale Oberdan (tra piazza Romboni e piazza XXIX maggio), via IV Novembre (tra Contrada Santa Croce e viale Oberdan), via Stadio e via Vecchia Provinciale (tra via Stadio e via Terrapezzina).

Pietrasanta. Oltre, alle chiusure delle strade, dalle 12 alle 17 ci saranno divieti di sosta in: via Sarzanese e viale Garibaldi, lungo tutto il suo sviluppo fino all’intersezione con via S. Agostino; via Sauro; via del Castagno, nel tratto compreso tra la Statale Aurelia e via Santini; viale Apua, nel tratto compreso tra via Unità d’Italia ed il viale Roma; viale Roma.

Qui il comando dei vigili, ha emanato un avviso di «possibile criticità sulla viabilità locale dalle 14. 30 alle 16. 30. Si potranno verificare dei fenomeni di intralcio alla circolazione stradale, lungo le strade di confine col territorio comunale di Pietrasanta e Seravezza».

Massarosa. Saranno chiuse al traffico via Sarzanese, via don Minzoni e via Canipaletti dalle 12. 15 circa alle 14. 30 circa.