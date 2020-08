Baccelli primo della lista, Balatri ultimo: ecco l’ordine dei candidati nella scheda

VIAREGGIO. L’ordine dei candidati sindaco è definitivo. L’elenco è stato deciso ad estrazione e verrà dunque riportato nelle schede elettorali per le elezioni. Schede che verranno compilate i giorni 20 e 21 settembre prossimi e che saranno preparate direttamente dalla prefettura.



Ecco dunque come verranno distribuiti i candidati sindaco all’interno della scheda. Il primo della lista è il candidato Cinquestelle Roberto Baccelli, a seguire il sindaco uscente Giorgio Del Ghingaro, poi il candidato Sandro Bonaceto, la candidata del centrodestra Barbara Paci e infine Roberto Balatri.



Secondo le estrazioni le liste saranno così suddivise per candidato.: Movimento Cinque Stelle.: Del Ghingaro Lista Civica, Europa Verde Progressista Civica, Giovani per Viareggio # Il futuro siamo noi, Viareggio Democratica, Buonsenso con Del Ghingaro, Progetto per Viareggio Del Ghingaro sindaco, Partito Democratico, Uniti per Viareggio e Torre del Lago.: Al Cuore di Viareggio Bonaceto Sindaco, Sandro Bonaceto Sindaco, Viareggio Verde Civica di Sinistra, Più Democrazia per Viareggio e Torre del Lago Bonaceto Sindaco.: Lega Toscana Salvini Premier, Per la nostra terra Partite I.V.A. Viareggio & Torre del Lago, Forza Italia, Civicamente, Attiva Viareggio, Viareggio Civica, Barbara Paci sindaco per Viareggio e Torre del Lago Puccini, Fratelli d'Italia.: Viareggio a sinistra.I cinque contendenti si sfideranno per arrivare a ottenere la fascia di primo cittadino di Viareggio.Due giorni di seggi aperti, il 20 e 21 settembre, ed elettori chiamati al voto per il referendum popolare confermativo (si è chiamati a confermare o respingere la legge sul taglio dei parlamentari), il rinnovo del consiglio regionale e l’elezione del nuovo presidente della Regione Toscana, ed infine - per quanto riguarda Viareggio - anche per la scelta del nuovo sindaco e la definizione del consiglio comunale.Per chiunque abbia necessità, tessera elettorale compresa, l’ufficio Elettorale del Comune di Viareggio è aperto al pubblico dal lunedì al venerdì, con orario dalle 8,30 alle 12, 30. Nei giorni di lunedì e mercoledì apertura su appuntamento, telefonando al numero 0584966761 o scrivendo all’indirizzo di posta elettronica. Nei giorni delle consultazioni elettorali gli Uffici elettorali di Viareggio e di Torre del Lago rimarranno ininterrottamente aperti.Entro il 31 agosto è possibile richiedere il servizio di voto a domicilio (il modulo è sul sito del Comune). I cittadini che possono usufruire di questo servizio sono coloro che «sono affetti da gravissime infermità, tali che l’allontanamento dall’abitazione in cui dimorano risulti impossibile, anche con l’ausilio del servizio di trasporto pubblico organizzato per portatori di handicap di cui all’articolo 29 della legge 5 febbraio 1992, numero 104, che si trovano in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali tali da impedire l’allontanamento dall’abitazione in cui dimorano».È proclamato sindaco il candidato che ottiene la maggioranza assoluta dei voti validi (50% + 1). Se nessun candidato ottiene la maggioranza, si procede al ballottaggio fra i due candidati alla carica di sindaco che hanno ottenuto al primo turno il maggior numero di voti. —© RIPRODUZIONE RISERVATA