Rapinati mentre svuotano i parcometri, il bottino ammonta a circa 33mila euro

VIAREGGIO. Trentatremila euro spariti nel nulla, nel tempo necessario ad aggredire alle spalle gli addetti allo scassettamento dei parcometri Mover impegnati - lunedì mattina intorno alle 12,30 circa- nella zona più estrema della città, lato Lido di Camaiore. È un attimo, così la prima ricostruzione dei fatti, una volta scattate le indagini dei carabinieri della Compagnia di Viareggio, coordinate dalla Procura di Lucca (sostituto Procuratore, Antonio Mariotti): i due addetti alla sicurezza per l’impresa Btv-Gruppo Battistolli stanno svuotando i parchimetri della società della sosta Mover, quando vengono presi di sorpresa, alle spalle.

I due addetti di quello che è un Gruppo leader nel settore in Italia sono entrambi alti e ben messi fisicamente, come si addice a chi fa il loro lavoro. Uno è armato, l’altro no. Non si accorgono di niente, racconteranno poi agli inquirenti. Fino a quello spintone, violento, che arriva da dietro le spalle, all’improvviso. E che li manda dritti in terra, grazie all’effetto sorpresa. L’obiettivo dei rapinatori sono le chiavi del furgoncino che i due addetti allo scassettamento hanno con sé mentre operano. All’interno del mezzo c’è il ricavato di una mattinata di lavoro iniziata intorno alle 6,40 del mattino nella prima giornata di maltempo dopo i caldi Ferragostani. I rapinatori, una volta afferrate le chiavi, mettono in moto il furgoncino e scappano, facendo perdere le tracce.

Il mezzo sarà ritrovato dopo che l’allarme è scattato, vuoto del denaro raccolto dai parcometri ma con all’interno gli effetti personali dei due dipendenti dell’azienda che nel 2018 ha vinto la gara di appalto bandita da Mover.

Il colpo messo a segno quasi al termine del giro dei due addetti alla vuotura dei parcometri - pieni, visto il weekend di Ferragosto - farebbe pensare che i rapinatori abbiano studiato l’azione nei dettagli. Probabilmente anche seguendo le mosse dei dipendenti del Gruppo veronese che ha acquistato la toscana Btv ed a Viareggio si è aggiudicato il servizio messo a gara da Mover per la durata di 4 anni ed un valore iniziale del bando di gara pari a 510.000 euro più Iva, comprensivo di “scassettamento parcometri, trasporto, conteggio, smaltimento e accredito del denaro su conto corrente bancario”. Le indagini vanno avanti, partendo dalla dettagliata ricostruzione dei fatti fornita agli inquirenti dai due rapinati, che però non hanno visto in faccia gli aggressori. Fortunatamente, però, i due lavoratori non hanno riportato conseguenze fisiche nella vigliacca aggressione subita in pieno giorno, in una città ancora affollata di turisti.

