Dopo i contagi Seven Apples quasi vuoto: i ragazzi non vanno allo show di Albertino dj

MARINA DI PIETRASANTA. Steward, hostess e barman si sono scambiati sguardi attoniti e commenti carichi di perplessità per un’ora, poi si sono rassegnati: hanno capito che oltre a quei circa cinquanta ragazzi che hanno fatto ingresso al Seven Apples, giovedì sera, non si sarebbe presentato nessun altro. Così, la serata del super dj Albertino, in cui erano attese un migliaio di persone, è stato un vero e proprio flop. C’eravamo anche noi de Il Tirreno per curiosare come si sarebbe svolta la notte disco nel locale di Marina di Pietrasanta dopo il caso della ragazza positiva al Covid che ha frequentato il Seven sabato 8 agosto (con gli oltre mille giovani che saranno costretti a fare il tampone per capire se sono stati contagiati): abbiamo costatato, malgrado tutte le misure anti-Covid messe in atto dalla discoteca, e malgrado non ci siano state responsabilità da parte dei gestori, che il Seven ha subìto il contraccolpo per essere finita nell’occhio del ciclone.

«Purtroppo hanno parlato di noi anche nei telegiornali in tv. Forse sarà per questo... ma aspettiamo, forse arrivano più tardi», ci dice un buttafuori. E intanto i minuti passavano, finché alle 2 di notte è arrivato Albertino. Gli abbiamo chiesto se si sarebbe esibito comunque: «Abbiamo concordato con la direzione di no». Poi ha fatto un gesto come dire: «Per chi suono, non c’è nessuno».Eppure il caso è scoppiato martedì 11 agosto, e quella stessa sera il locale era pieno di ragazzini. Probabilmente a seguire è girata anche un’altra voce (sbagliata): che il locale era stato chiuso.Invece il Seven Apples era aperto e con misure di prevenzione ancora più stringenti come da ultima ordinanza della Regione Toscana. Quando siamo arrivati ci hanno chiesto il documento di identità, per prenderci il nominativo, con le transenne era stata realizzata un’entrata separata a dall’uscita. I pochi ragazzi presenti, se si alzavano per ballare davanti alla console e si toglievano la mascherina venivano obbligati a rimettersela dai tanti steward presenti. Tanti poi i totem con il gel disinfettante, i cartelli informativi e la pista da ballo all’interno era interdetta così come le poltroncine rosse nella struttura per favorire la clientela all’esterno intorno alla piscina. Un lavoro sopraffino che però non è servito.Ma lo spettacolo al Seven Apples va avanti: chissà se il disco club si è rifatto ieri sera, la notte del Ferragosto; c’è un’altra notte di ballo stasera e poi anche domenica.