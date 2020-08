La spiaggia, le mode e i tempi che passano: ecco cosa è cambiato sotto l’ombrellone

Dalla prossima settimana tutti i martedì, mercoledì, giovedì e venerdì con Il Tirreno in edicola parte la nuova raccolta di immagini d'epoca.



Mario Tobino dedicò pagine indimenticabili alla spiaggia ed ai bagni viareggini. Gabriele D’Annunzio fece poesie lungo la battigia dal Secco a Focette. Il pittore Carlo Carrà, stanco di Parigi, prese a dipingere i capanni sulla marina del Cinquale. Oggidì sciami di ragazzini gettati dai treni pendolari affollano la stazione e si dirigono, panini in tasca, fino alle sabbie libere attorno al molo di Viareggio. Al tempo stesso sotto le tende del lussuoso Twiga di Marina di Pietrasanta si assolano, Rolex al polso, mercanti ricchi di ogni cosa e ragazze snelle, affusolate dai massaggi.



Com’è cambiata la balneazione dai primi del Novecento ai giorni del Covid? Vi sono tantissime foto che la descrivono, questa vacanza al mare versiliese. Vi sono racconti e romanzi, alcuni celebri come “Agostino” di Alberto Moravia; ma ne viene che poco o nulla è cambiato. Fu da subito industria turistica ed è ancora industria turistica, fu liberazione nei costumi ed è liberazione anche in questi tempo dopo la pestilenza fu una boccata dii salute e lo è ancora anche se alle acque sporche del mare si sono sostituite le piscine. Si fa prima a dire cosa manca: mancano le venditrici di mele cotte sostituite dagli africani che vendono occhiali e foulard, mancano i bagnini storici sostituiti da giovanotti precari come Panariello, mancano i patini che portavano le signore a largo per baci proibiti, mancano i castelli di sabbia perché ora, ogni metro, è zeppo di gente, mancano i tuffatori sui moli che si gettavano per quattro spiccioli, mancano i falò di sera fatti di straccali perché al posto dei legni, residuati del mare, adesso ci sono mucchi di plastica, manca la pesca delle cée e dei coltellacci, proibitissima, mancano i flirt sotto gli ombrelloni perché ormai il sesso si fa già alla scuola dell’obbligo. Insomma ciò che manca è davvero poco mentre molto rimane di quelle che erano le tendenza marine di inizio secolo scorso.Prendiamo gli stabilimenti balneari. Una volta erano sulle rotonde fantastiche di Viareggio, bar, ristorante, sala da ballo, cabine di spogliatoio. Adesso sono tornati come allora. Vi entri al mattino ci fai colazione, fai bagni in mare, vai al ristorante, ci giochi a carte, ci fai quattro salti. Si fa così dal “Nettuno” di Viareggio fino al “Roma di ponente” a Forte dei Marmi. I bagni non ti lasciano andare un minuto. Sono onnicomprensivi. Hanno giochi per bambini e tende riposo per gli anziani. Spremono fino all’ultimo bisogno. E, in buona parte sostituiscono, come una volta, le “Passeggiate” poiché anche l’apericena si fa lì per lì, si trascorre la mezzanotte. Insomma il bagno è di nuovo casa e bottega e pochissimi fanno la fuga in pineta o sui moli.Tutto insomma è tornato a concentrarsi. E ne dette comunicazione esemplare il film “Sapore di mare” dei fratelli Vanzina con Isabella Ferrari e Jerry Calà, dove pare quasi passi l’intera esistenza sotto l’ombrellone.Eppoi riecco le biciclette. Come ai tempi del film “Guendalina” e come prima assai ai tempi del “Principe di Piemonte”. Ormai la bicicletta, posteggiata fuori l’entrata dei bagni, è di nuovo, più dello scooter anni ’50, il mezzo preferito per giungere al mare. Vi salgono anche intere famigliole, vi salgono le coppiette. Tanti lasciano il camper in pineta e prendono la bici. Li favoriscono i sussidi governativi e le restrizioni sul viale dei Tigli proibito orma al traffico d’auto. La bici è salutista e romantica. Pedalare fa bene. Al Forte ne fanno addirittura un simbolo e in bici si va in “Capannina” mentre, per anni, vi era l’uso delle Aston Martin, delle Jaguar, delle Triumph.In peggio semmai si va sul comportamento e sulla moda estiva. Prima era vietatissimo camminare sulle Passeggiate a torso nudo. Il nudo era ammesso solo in spiaggia. Ora vanno nudi anche al supermercato (magari indossando la mascherina). Si vedono pance ribollenti e pelose ormai dappertutto. E gli sciami di ragazzi scendono dai treni già spogliati. Per le ragazze, magre o ciccione che siano, quest’anno usa portare i pantaloncini a filo sedere. Addirittura li scuciono. Non solo si mostrano le gambe, spesso anche bruttine, ma si mostra tutto il possibile in su. È passata la moda dei seni maggiorati; stravincono i sederi anche se spesso sono grossi e zeppi di cellulite. Che dire? È tendenza!Ciò che tuttavia distingue la balneazione ai giorni nostri è semmai la durata dello stare in riviera. Ormai vi si sta, in massa, nei sabati fino alla domenica sera. Eppoi le ferie si prendono soltanto dieci giorni ad agosto. Nessuno vi trascorre più il tempo da maggio a settembre come raccontava in “Versilia d’autore” lo scrittore Aldo Santini.Ma quei bagnanti del tempo perduto erano Curzio Malaparte e Ugo Ojetti, Francesco Messina e Mino Maccari, Longanesi e Oriana Fallaci, Cederna e Leonida Rèpaci. Stavano in Versilia perché la Versilia ispirava arte e letteratura. Cosa può mai ispirare lo scappa e fuggi? Al massimo si porta via l’odore di una pizza al taglio. Ben cotta.