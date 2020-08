Muore il re dei night club in Versilia

VIAREGGIO. Si è spento ieri sera (4 agosto) Giampaolo Paoli, uno dei protagonisti della Versilia by night. Per molti anni fu titolare de Il Gabbiano, storico night club della Darsena, che divenne famoso in tutto il mondo come palcoscenico del primo spettacolo a luci rosse della pornostar Ilona Staller appena eletta al parlamento. Aveva 76 anni. Stamani la salma sarà alla Croce Verde.