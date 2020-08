Movida molesta dei giovani in Versilia, i sindaci annunciano più controlli e multe

VIAREGGIO. Chiacchierano fino alle 4 di mattina, quando non si mettono direttamente a cantare, sotto le finestre aperte su sonni già accaldati. E sbraitano. E litigano. E si menano. Tengono sveglio chi ha la sfortuna di dormire lì intorno.



E i clienti, quelli degli alberghi, che imprecano. Si affacciano con le occhiaie alle reception minacciando di andarsene se la musica non cambia. Se la gente, i giovani, quelli là fuori, di notte, non li lasciano dormire. Qualcuno, le valigie, le ha pure fatte. Ma la musica non cambia mai.



La Versilia, ogni anno, d’estate, si ritrova a maledire il bello e il brutto della movida. Gli affari e i sonni disturbati, i clienti che se ne vanno e che non tornano. Pure quest’anno, l’estate del covid, del distanziamento e di tutte le regole del caso, non si ferma la movida molesta. Da Forte dei Marmi a Viareggio, le zone dei locali hanno la loro coazione a ripetere.Gli albergatori hanno chiesto e ottenuto un incontro con il prefetto che si è tenuto settimana scorsa a Lucca. A volerlo è stato il vicepresidente nazionale di Federalberghi,e hanno partecipato anche la presidente di Federalberghi Versilia e di Lido di Camaioree quello di Marina di Pietrasanta,. «Il prefetto ci ha assicurato che i controlli sono all’ordine del giorno e che verranno intensificati ancora di più nelle zone più critiche, che sono il viale Morin per quanto riguarda Forte, il lungomare a Marina e il pontile a Lido – spiega aPaolo Corchia –. Abbiamo parlato di tanti aspetti riguardo al nostro settore: da questo, quella della movida che rischia di toglierci clienti e di aumentare di nuovo i contagi, ai rischi di infiltrazioni criminali nel settore turistico, quindi negli alberghi ma anche nei ristoranti. Molti nostri colleghi hanno ricevuto offerte di acquisto a un prezzo ribassato. Le offerte sono state tutte rifiutate, ma la guardia di finanza ci sta già lavorando».Intanto i sindaci, su indicazione della prefettura, hanno annunciato una stretta sui controlli. È partito il Comune di Pietrasanta con ordinanze che hanno l’obiettivo di arginare la movida di troppo sia nel centro storico sia a Marina. E, in parte, ci è riuscito. Almeno in centro, dove lo stop alle 22 ad assembramenti in piazza Carducci ha attenuato il caos sotto le mure. A Tonfano è arrivato lo stop a un locale, il Macumba, che si è visto imporre una limitazione dell’orario di somministrazione con chiusura alle 22 per una settimana. Per via Donizetti non è esclusa un’altra ordinanza di stop agli assembramenti dopo le 22. Nei giorni scorsi l’amministrazione comunale ha annunciato più controlli e sanzioni. «C’è un’indicazione precisa che arriva dalla prefettura – aveva spiegato l’assessore Andrea Cosci – e che appunto richiama a tutta una serie di controlli sul territorio, discoteche incluse. Per quanto ci riguarda vigileremo sul rispetto delle regole con la nostra polizia municipale, ma saranno ovviamente coinvolti anche polizia e Carabinieri. La Toscana, e in particolare il nostro litorale, è meta per molti vacanzieri che vengono da al-tre regioni anche solo per tra-scorrere una notte in discoteca. I controlli saranno puntuali».Lo stesso ha annunciato il sindaco di Forte dei Marmi,, che al Tirreno fa sapere che «aumentare i controlli è decisamente difficile, perché non è possibile, con gli agenti che abbiamo, essere ovunque e controllare tutto. Sicuramente faremo multe a chi non rispetta le regole, anche quelle del distanziamento e delle mascherine. Credo che l’uso della mascherina, laddove non può essere rispettata la distanza di sicurezza, sia un atto civile, un gesto di rispetto dell’altro». —