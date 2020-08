Appello dei medici del Versilia: «Vacciniamoci tutti contro l’influenza»

PIETRASANTA. «Vaccinatevi, appena sarà il momento, contro l’influenza. Fatelo perché se torneranno i momenti difficili avremo un’arma in più, importante, al momento della diagnosi». Giuseppe Pepe, responsabile del pronto soccorso e della medicina di urgenza dell’ospedale Versilia, non gira intorno alle parole: la sua è esortazione che evoca i recenti momenti dolorosi legati al Covid guardando, al tempo stesso, al domani che tanto lontano, non è. Un appello, quello di Pepe, arrivato a margine di un incontro particolarmente seguito che per la prima volta dopo la pandemia ha riunito i responsabili dei vari reparti sempre del Versilia andato in scena martedì scorso presso l’Agorà di via Versilia, a Tonfano, Su palco, a rispondere alle domande di Atto Garfagnini, oltre a Pepe anche Daniele Taccola, responsabile della Medicina C, Stefano Buzzigoli, direttore di anestesia e rianimazione e Franco Barghini responsabile igiene, sanità pubblica e nutrizione.



«La nostra, al Versilia, è stata una squadra di persone e professionisti che ha vissuto momenti molto complicati: avevamo davanti – ha aggiunto Pepe – un nemico insidioso, sconosciuto visto che lo affrontavamo senza una letteratura medica di supporto. Abbiamo litigato, ci siamo confrontati, condiviso decisioni importanti con la direzione sanitaria e che hanno coinvolto tutte le componenti dell’ospedale. Dire oggi se c’è stato un approccio sbagliato, è facile: la verità è che in ogni ospedale sono stati adottati i protocolli consigliati. E i risultati conseguiti, a tutela della nostra gente, alla fine, sono stati importanti».



In una serata dedicata a chi non ce l’ha fatta, il pensiero di Buzzigoli va alla «solitudine vissuta dai pazienti anche negli ultimi istanti di vita. Il Covid ha cancellato una fetta importante di una generazione che era la nostra memoria, la nostra esperienza da tramandare ai più giovani».E il pensiero va al giorno in cui, una volta arrivati all’apice della pandemia, «68 posti su 72 per i pazienti affetti da Covid, erano occupati. Lì, in quel momento, abbiamo veramente temuto il peggio» dicono Pepe, Barghini, Taccola e Buzzigoli. Con lo stesso Barghini che, vestito come un palombaro, ogni giorno si recava nei diversi domicili sul territorio per eseguire i tamponi. «Il 7 marzo, in Versilia, come altrove, è scoppiato il mondo. Quel giorno – ricorda Barghini – feci 12 tamponi: tutti risultarono positivi. È stato molto difficile, ma abbiamo tenuto botta. Grazie non solo al nostro lavoro in sinergia, ma anche alla collaborazione e alla fiducia dei pazienti, della comunità».Quella comunità che però oggi, con troppa disinvoltura, vive un’estate all’insegna di un libera tutti ad alto potenziale di rischio. «Questo doveva essere un periodo di morigeratezza – sottolinea Taccola –, bisognava ringraziare per essere tornati, diciamo così, ad un’attività sociale quasi normale e invece siamo andati addirittura oltre. Ci sono atteggiamenti, in particolare fra i ragazzi che non vanno bene: i giovani, nella generalità dei casi, però non si ammalano in modo importante, ma ammalano chi hanno accanto, i più anziani in famiglia. Che poi finiscono in rianimazione. Mascherina, distanziamento, pulizia delle mani: le regole ci sono, basta rispettarle. E invece, anziché stare tranquilli si va verso l’eccesso. E allora come fai a non essere preoccupato per quello che potrebbe accadere, speriamo ovviamente di no, fra qualche settimana Rispettiamo quelle poche, ma fondamentali regole». —