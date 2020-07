Forte dei Marmi: un luminare in management riorganizza gli uffici comunali

FORTE DEI MARMI. La Giunta Murzi vuole ridisegnare completamente l’organizzazione del municipio per quanto riguarda l’operatività e le competenze dei vari dirigenti e funzionari. Sarà così il prof. Leonardo Falduto, professore associato presso l’Università del Piemonte Orientale, e con una vasta esperienza di componente degli organismi di valutazione e formatore presso gli enti locali, ma anche grande esperto in materia di organizzazione e riprogettazione organizzativa essendo stato anche direttore generale del Comune di Savona, a ridisegnare completamente l’organizzazione del personale del Comune di Forte dei Marmi. Impegno i cui esiti sono previsti nei mesi prossimi.



Il prof. Falduto, comunque è già all’opera e in questi giorni ha iniziato ad incontrare dirigenti e funzionari del Comune con l’obiettivo di analizzare l’attuale modello organizzativo per mettere poi a punto una sua proposta di riorganizzazione. Il Comune ridisegnato dall’esperto, sarà operativo, però, soltanto a medio termine: così è stato necessario, già in questi giorni, approvare qualche provvedimento come quelli che hanno interessato il settore scuola. Il momento caratterizzato dall’emergenza Covid-19 ha imposto regole comportamentali del tutto particolari, – spiegano dal Municipio – incidendo in modo profondo sui profili organizzativi anche dei servizi pubblici e tra questi in particolare su quello della scuola che per le caratteristiche che lo contraddistinguono è risultato uno degli elementi di maggiore criticità. Per il prossimo anno scolastico è pertanto già necessario preordinare per tempo ogni opportuna cautela affinché siano concretamente adempiute tutte le previsioni contenute nella regolazione generale in materia; e che occorre pertanto fin d’ora approntare gli uffici comunali per affrontare in modo pieno e consapevole la specifica tematica, unitamente agli altri soggetti con i quali è necessario interagire.



Così, come si ricorderà, solo pochi giorni fa, l’assessorato alla scuola era passato di mano daal consigliere delegato, e lo stesso ufficio scuola, oltre ai periodi di ferie ha visto l’imprevista assenza, per forza maggiore, di altre unità lavorative. Per questa ragione l’Unità operativa scuola e infanzia è stata aggregata in via temporanea, e in attesa degli esiti della riorganizzazione, con il servizio sociale, alloggi, cultura, biblioteca, turismo, sport, tempo libero, politiche giovanili, satira politica, segreteria, anticorruzione, trasparenza e contratti nel quarto settore, passando dalla dirigenza del ragioniere capoa quella del segretario comunale, che sta ricoprendo temporaneamente il ruolo anche di dirigente.E sulla scia di questo provvedimento, sempre la giunta ha esteso già anche la competenza della funzionaria che ricopre la posizione organizzativa del quarto settore, conferendo alla dottoressaanche l’incarico, di P.O. dell’unità scuola e infanzia. Va detto che in questo quarto settore che spazia dalla scuola alla cultura, dal turismo allo sport, arriverà presto un nuovo dirigente, visto che ogni provvedimento ribadisce la temporaneità della reggenza del segretario comunale. E secondo alcune indiscrezioni sembra proprio che il ruolo di dirigente a incarico verrà presto ricoperto a scavalco con un dirigente proveniente dalla provincia di Massa Carrara.