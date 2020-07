Varato il catamarano da pesca: è il primo in Italia fatto così

VIAREGGIO. È il peschereccio più veloce d’Italia (può raggiungere 24 nodi), con il primato di essere costruito totalmente in alluminio e fatto a catamarano. Il settore nautico di Viareggio – nello specifico il cantiere Mediterranea Ship Yard Srl che ha realizzato la barca – vanta così questa lode. La nave rossa e bianca, del valore di 2 milioni di euro, e di proprietà dell’armatore Salvatore Pappalardo, solcherà i mari del Mediterraneo nella pesca al tonno e alle alici.



L’eclettico e innovativo catamarano è stato varato ieri nell’area Polo nautico, con la consueta musica di Bocelli in sottofondo, la benedizione del parroco e una bottiglia di bollicine che si è infranta sullo scafo. Dopo 36 anni di dominio incontrastato dei motor yacht, è la prima imbarcazione da pesca che è stata costruita a Viareggio.



È lunga 31 metri e 9,5 di larghezza, è super tecnologica e consente di selezionare il pescato prima ancora di tirarlo a bordo. «Invece del sonar classico – spiega, titolare della Mediterranea Ship Yard – che solitamente ti indica la macchia della quantità di pesce presente in mare ma non il dimensionamento, il sonar di cui è equipaggiato questo catamarano riferisce anche la percentuale di lunghezza dei pesci. Quindi i banchi di ridotte dimensione vengono lasciati stare senza creare uccisioni inutili. Questa – prosegue Russo – è la decima barca che l’armatore Pappalardo costruisce a Viareggio: le prime furono tra la fine degli anni ’60 e gli anni ’70, in cantieri che oggi sono diventati aziende importanti nella realizzazione di yacht di lusso e prima realizzavano solo pescherecci».Covid a parte, la commessa di questa imbarcazione è durata un anno circa di lavoro, e ha impiegato fra addetti diretti e indiretti una cinquantina di persone. Il cantiere di Mediterranea si trova nel Polo nautico dove è stato fatto il varo tecnico.Alla cerimonia di ieri mattina era presente anche il sindacoche ha colto una similitudine: «Quando una nave va in mare – ha detto il primo cittadino di Viareggio – è un segnale di speranza e di ripartenza. A Viareggio quindi si costruiscono anche le barche e non solo si guardano. Inoltre, trattandosi di un peschereccio è un segnale perché è un investimento su lavoro».Parole di apprezzamento all’industria navale di Viareggio sono state dette anche dall’armatore Pappalardo: «Per noi la cantieristica della Darsena non ha paragoni a livello mondiale. Sono bravi su tutto, magari abbiamo pagato qualcosa in più ma ce lo ritroveremo».Particolare anche il design studiato da progettisti francesi, sia perché come detto è fatto a multiscafo sia perché è una barca molto leggera e che raggiunge velocità impensabili per una nave da pesca.Il nome del peschereccio è Giovanna, come la nonna della famiglia Pappalardo la cui azienda ha sede a Cetara, sulla costiera amalfitana, in Campania. Lo ha spiegato il figlio Gilles, che ha aggiunto che «siamo stati i primi ad investire sulla salvaguardia e sulla qualità della specie, e non sulla quantità. Grazie alla tecnologia a bordo potremo selezionare prima i pesci e portarli sul mercato a prezzi migliori».