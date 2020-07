Coronavirus, il direttore del pronto soccorso avverte i giovani: «Rischi legati alla movida»

VIAREGGIO. «Tutti ci lamentiamo che la notte i ragazzi vanno in giro, si riuniscono e creano assembramenti. Ed è proprio la paura degli epidemiologi e virologi, perché il virus è ancora in circolo, e noi in Versilia ne siamo certi dopo che abbiano riscontrato nei giorni scorsi nuovi casi. L’unico modo di non far diffondere ancora il Covid, finché non avremo il vaccino, è quello di applicare i comportamenti che ci siamo sentiti dire per settimane: distanziamento sociale e indossare le mascherine». Sono soprattutto questi due i pilastri anti-Covid, che possono tutelare la salute di tutti, lo ha ribadito il direttore del pronto soccorso dell’ospedale Versilia, Giuseppe Pepe.



La movida del fine settimana è un rischio. Sono sotto gli occhi di tutti gli assembramenti nelle piazze più frequentate della Versilia, così come l’esterno di alcuni locali. Le passeggiate, le spiagge e le pozze di alcune aree fluviali. Ad aver fatto rilassare i versiliesi sono stati sicuramente i dati confortanti di maggio e giugno, ma ora è tornata la paura. «I numeri della pandemia Covid – spiega il direttore Giuseppe Pepe – sono incoraggianti, sia in ambito nazionale che a livello locale, ma non si può e non si deve abbassare la guardia, come ha dimostrato l’individuazione dei dieci casi di Viareggio, che hanno interrotto la scia positiva di giorni senza nuovi contagi». A cui vanno aggiunti i due positivi al tampone residenti a Seravezza.



Il divertimento notturno inoltre non porta soltanto rischi di contagio, ma anche ulteriore lavoro al pronto soccorso del Versilia. Il personale medico e gli infermieri sono appena usciti da mesi di duro lavoro, e il sistema sanitario è ancora in allerta e ha bisogno di essere preparato per nuove emergenze. «Questo fine settimana abbiamo avuto – prosegue Pepe – otto intossicati a causa di un’esposizione eccessiva all’alcol. Poi un incidente frontale nel quale altri ragazzi hanno riportato seri danni al volto. Il nostro ospedale è sempre in stato di emergenza, e abbiamo un’area covid con circa 30 fra infermieri e medici (quelli che hanno fatto piangere tutti) che ogni giorno operano e si occupano dei pazienti che arrivano con i sintomi da Covid. Ed il personale che abbiamo è sempre il solito, non è in più a quello precedente alla pandemia».Ma gli accessi al pronto soccorso sono tornati ad aumentare, in parte per il ritorno alla normalità. Però - secondo il direttore Pepe - ci sono tanti casi che potrebbero essere evitati. Un altro esempio che fa il dottore riguarda i tanti accessi per frattura, causata spesso da una caduta in bicicletta. «Ok lo sport, ma potrebbe essere fatto con più cautela», redarguisce.Dal primo al sei luglio sono già stati circa mille gli arrivi al pronto soccorso. «Medici, infermieri ed operatori socio sanitari, hanno dovuto assorbire – conclude Pepe – l’impatto anche di accessi impropri, pur rimanendo sempre concentrati, tenendo separati i percorsi (pulito e sporco) e continuando tra l’altro ad indossare le pesanti tute, i caschi e le maschere protettive: siamo tutti molto stanchi ma determinati a mantenere un livello di servizio che è stato di esempio in Toscana durante la fase 1».