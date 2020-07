Sabbiodotto per il porto di Viareggio, la Regione mette il turbo

Viareggio. Si fanno più rapidi i tempi per dotare il porto di Viareggio di un sistema continuo di dragaggio e trasferimento dei sedimenti, ovvero un sabbiodotto permanente: la Regione Toscana ha infatti stabilito che il progetto presentato dalla Autorità portuale regionale non debba essere sottoposto a Valutazione di impatto ambientale. A questo punto, dunque, l’Autorità portuale può dare il via alla progettazione chiavi in mano, per poi bussare alla Regione e chiedere la somma necessaria a realizzarla, ovvero circa 4,5-5 milioni di euro. Tempi di realizzazione dell’opera previsti - come da carte presentate alla Regione - in dodici mesi.



L’impianto permanente si propone di “intrappolare” la sabbia che la corrente da Sud porta verso Nord, e che va a formare la cosiddetta “barra” sabbiosa che tanto difficile e pericoloso rende uscire ed entrare in porto. La “trappola” sedimentaria sarà garantita dalla realizzazione di «un pennello radicato lungo il molo di sopraflutto» ed un «pennello radicato lungo il molo di sottoflutto». Una sorta di “sacca” per i circa 130mila metri cubi che annualmente si accumulano all’ingresso del porto di Viareggio, sui fondali. L’obiettivo del sabbiodotto sarà rimuovere un volume complessivo annuale di circa 175mila metri cubi, «assicurando al tempo stesso l’alimentazione delle spiagge di Ponente».



La soluzione migliore che la progettazione presentata alla Regione ha individuato è quella di «una draga aspirante-refluente di opportuna potenza (oppure una draga aspirante-refluente di potenza minore associata ad una stazione di rilancio Booster), connessa con il sabbiodotto tramite una tubazione galleggiante. La draga, operando nei pressi della “trappola” sedimentaria , rimuoverà periodicamente i sedimenti che si accumuleranno nei pressi dell’opera, convogliandosi nella condotta del sabbiodotto, fino a raggiungere l’area di scarico, ad una distanza compresa tra i 700 ed i 1.300 metri dal molo di sottoflutto. I sedimenti dragati saranno versati direttamente sull’arenile per il ripascimento delle spiagge, collegando alla tubazione fissa un sistema di tubazioni mobili emerse (stese sull’arenile) che consentirà di effettuare lo scarico lungo la linea di riva».In realtà l’Autorità portuale, nell’affrontare la valutazione di assoggettabilità a Via, ha «ribadito che, a livello attuale della progettazione, non è possibile scegliere tra le due modalità possibili per il ripascimento dei sedimenti derivanti dal dragaggio iniziale, peraltro entrambe fattibili e percorribili».Le due modalità che sono così sintetizzabili : «Tramite draga autocaricante split-barge sui fondali (spiaggia sommersa» o «con rilascio mediante refluimento idraulico tramite un sistema di tubazioni galleggianti, ancorate sul fondale ed emerse, direttamente sull’arenile».Tra gli Enti che hanno indicato quali prescrizioni la realizzazione dell’opera dovrà tenere di conto ci sono la Capitaneria di porto di Viareggio che si è preoccupata della opportuna e necessaria segnalazione di sicurezza delle opere permanenti che saranno realizzate. Niente è arrivato, invece, dal Comune di Viareggio. —