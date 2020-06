Forte dei Marmi e Cinquale unite nel dolore per la morte di Marianna

Lutto in Versilia per la scomparsa per la commerciante stroncata da un malore a soli 44 anni

FORTE DEI MARMI. Due comunità unite dal dolore. Sono quelle di Forte dei Marmi e del Cinquale che, quasi ammutolite, ieri hanno dovuto fare i conti con il dolore per la perdita improvvisa di una giovane mamma – Marianna Sensi, 44 anni - scomparsa ad Arezzo, domenica, attorno alle 13, mentre si trovava nella città toscana per partecipare con la figlia diciassettenne a un concorso ippico, il primo dopo il lockdown e quindi attesissimo dai ragazzi e ricco di tanti partecipanti.



La tragedia si è consumata proprio poco prima che la figlia iniziasse la prova di salto ad ostacoli per i colori del Centro Ippico Dunia Ranch di Pietrasanta, presente peraltro in forze con ben quattordici suoi cavalli e cavalieri. La ragazza avrebbe cercato la mamma – ha raccontato un testimone oculare – perché voleva il frustino, poi comunque ha iniziato lo stesso la prova. Tuttavia non vedendo la mamma assistere alla gara, com’era solita, sono salite le preoccupazioni e sono iniziate subito le ricerche. La donna è stata trovata in una stanza del Centro ippico dove probabilmente si era recata alle prime avvisaglie del malore che la stava uccidendo. E a nulla sono valsi gli immediati soccorsi (è arrivato anche il Pegaso) perché il cuore di Marianna si è fermato prima dell’arrivo in ospedale.



E come sempre accade quando sport e tragedia si fondono in un destino incomprensibile, è scattato un cordone di solidarietà e affetto da parte dei ragazzi e delle famiglie che partecipano a questi concorsi, uniti da una solida amicizia, per stringersi attorno alla figlia che stava vivendo la tragedia più grande. Nel frattempo era stato avvertito anche il marito Silvio Manfredi che era rimasto a casa e non aveva preso parte al weekend ippico.Marianna e Silvio sono molto conosciuti sia al Forte che nel montignosino: lui è nipote della Scolina, una delle donne che ha scritto la storia del mercato di Forte dei Marmi fin dai tempi del mercatino di piazza Garibaldi, e con la moglie gestiva sia il banco di frutta e verdura di famiglia che, da un anno e mezzo anche il negozio di alimentari interno al mercato coperto di Forte. E anche lì ieri mattina i colleghi, chiusi in un comprensibile dolore, non riuscivano a darsi pace per questo lutto che colpisce una coppia di giovani infaticabili che era davvero parte della famiglia dei venditori del mercato di via Piave. La camera ardente è stata allestita in via Pardini a Cinquale dove Marianna abitava con il marito, mentre le esequie sono fissate per oggi alle 15,30 nella parrocchia di San Giuseppe Artigiano. —