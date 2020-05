Addio autodichiarazioni ma chi sgarra rischia ancora la multa

Viareggio. Da lunedì le autodichiarazioni sul chi sei, dove vai e perché vai, diventeranno un ricordo di questi due mesi di vita sui generis. Serviranno (almeno fino al primo giugno) solo per gli spostamenti fuori regione che saranno consentiti solo per necessità. E per necessità si intende: lavoro, motivi di salute o ritorno al domicilio. Da lunedì, quindi - stando alla bozza del nuovo decreto di governo -, potremo tornare a muoverci liberamente in lungo e in largo per la regione, incontrare amici (e non solo i famosi congiunti), andare con loro a fare shopping o a cena fuori (anche se la Regione Toscana non ha ancora deciso se far ripartire le attività tutte insieme il 18 maggio o a scaglioni nei vari fine settimana).

Ma questo non esime i versiliesi dal rispetto di determinate regole anti-contagio che rimarranno in vigore e saranno ancora più importanti. Ergo: chi sgarra, verrà ancora multato.

Le forze dell’ordine saranno ancora impiegate a pieno regime nella battaglia al covid 19, ma in modalità diverse rispetto alla fase 1. Controllare tutte le auto che entrano e transitano in Versilia (come è stato fatto fino ad ora) non sarebbe fattibile e nemmeno sensato, vista la libertà di movimento concessa.

I controlli su strada e ai caselli autostradali continueranno, ma le pattuglie di carabinieri, polizia, finanza e vigili urbani saranno impiegate nei luoghi più affollati per controllare principalmente due cose: 1) che non ci siano assembramenti e che quindi vengano rispettate le distanze; 2) che tutti indossino la mascherina come previsto dall’ordinanza regionale (cioè nei luoghi chiusi, nei mezzi di trasporto e anche negli spazi aperti dove non è garantita la distanza di un metro e ottanta tra le persone). Divieto di assembramenti e mascherine, ha spiegato a Il Tirreno il prefetto di Lucca, Francesco Esposito «sono i due fari che devono orientare il nostro cammino sulla strada della ripresa».

Carabinieri, fiamme gialle e ispettorato del lavoro, poi, si occuperanno di controllare che negozi, ristoranti, bar, parrucchieri, palestre e imprese di ogni tipo, rispettino le linee guida dell’Inail per evitare contagi. Quindi, anche in questo caso: distanze, capienze massime, mascherine, gel e via dicendo. le sanzioniContinueranno quindi a essere erogate le sanzioni previste dai vari decreti e dalle varie ordinanze regionali nel caso non vengono rispettate le regole. Sono previste multe da 400 a 3mila euro per chi non indossa la mascherina e chi non rispetta il divieto di assembramento.

Anche le aziende che non seguono alla lettera le linee guida rischiano la maxi sanzione oltre - in caso di grosse violazioni - lo stop all’attività fino a un mese. regole non chiare Certo, tra ordinanze regionali e sindacali, decreti e controdecreti ancora da pubblicare, non è ancora tutto chiaro. Ad esempio: da lunedì, sarà possibile sdraiarsi in spiaggia a prendere il sole o sedersi al parco a leggere un libro (cose oggi vietate)? Nessuno ancora lo sa. Forse sarà più chiaro oggi. --