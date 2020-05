Boom di richieste per gli affitti estivi in Versilia ma sono solo italiani

Cesare Bonifazi / Viareggio



I telefoni continuano a squillare ma di contratti se ne firmano pochi. Il settore delle case vacanze in Versilia per l’anno 2020 vede aumentare le richieste, ma spesso si tratta di un bisogno di informazioni che non si è ancora concretizzato. E per quanto riguarda le ville di lusso, il mercato soffre del crollo dei turisti facoltosi da fuori Europa, i quali erano soliti non badare a spese per avere un immobile di pregio con un grande giardino e una piscina.



Quello che salva le agenzie sono le prenotazioni prima dell’emergenza coronavirus: quasi nessuno infatti ha annullato, in attesa del via libera agli spostamenti da parte del governo. Il boom delle richieste di case vacanze nell’estate del coronavirus è reale, ma la partita è ancora aperta. Molti prediligono l’idea di avere una casa tutta per sé, e per la propria famiglia, senza contatti con estranei e spazi comuni. A tutto svantaggio degli albergatori che pure si stanno prodigando con protocolli sanitari per rendere tutti gli ambienti sicuri. Una cosa sola adesso è certa: giugno non sarà mese del turismo. La ripresa si avrà solo nel mese di luglio.Malgrado ancora non siano note le misure riguardo agli spostamenti dai paesi esteri, difficilmente tedeschi, americani e russi torneranno ad affollare la costa. Anche perché di affollamenti non ce ne potranno essere. Ed è dunque plausibile pensare che le nostre spiagge durante la stagione parleranno principalmente italiano.«Sulle colline, solitamente meta degli stranieri che vogliono stare immersi nella natura, il crollo delle prenotazioni è stato tragico – raccontadello Studio 133 immobiliare – chi tratta quel tipo di casa al momento sta a zero e sono stati restituiti tutti gli anticipi. Chiaramente è un danno per tutto l’indotto. Si spera in una partenza con la domanda nazionale. Tuttavia Lido è ancora una meta appetibile: ci sono molte domande ma ancora non si firma. Molte sono per esempio le richieste di non pagare la caparra, cosa che difficilmente viene accordata. Inoltre anche noi intermediari freniamo su certe richieste perché ci sono molti punti della prossima fase che vanno chiariti, come per esempio quello delle sanificazioni».Il mercato viareggino e quello lidese, fatto principalmente di vacanzieri toscani o provenienti dal nord, sentono dunque poco l’effetto coronavirus per il momento.«Prima che scoppiasse l’emergenza Covid ci sono state diverse prenotazioni. – spiegadell’agenzia immobiliare Toscana di via Fratti a Viareggio – Non sono state disdette perché chi vuole andare al mare freme per sapere le misure del governo. Si parla quindi di 50% di case già locate ma abbiamo perso sicuramente il periodo buono per i contatti: quello che va dalla fine del Carnevale fino a Pasqua. La gente negli ultimi giorni ricomincia a chiedere principalmente della zona Pineta: da Città Giardino fino a via vespucci».E i prezzi rimangono all’incirca gli stessi del listino 2019: «Si parla chiaramente di una forbice che è suscettibile di variazioni a seconda della zona – spiegadell’agenzia Leonardo di Viareggio – giugno ha un prezzo medio di 1200 – 1500 euro al mese, luglio di media dai 2500 ai 2700, ad agosto si possono superare i 3000. Sicuramente c’è molta voglia di vacanza».Meno saldo è il mercato che si concentrava sullo straniero e sul lusso: due settori che per motivi diversi ma legati dovranno trovare il modo di andare avanti.«Se prima dell’emergenza avevamo già un buon 80% di prenotazioni, con le chiusure la metà dei clienti ha annullato – dicedell’agenzia Royal Forte real estate – prevalentemente di afflussi turistici dal di fuori della comunità europea. Il nostro compito come professionisti è adattarsi a questa situazione: è necessaria da parte di chi offre questo tipo di servizio. Se considero che per il 2020 il turismo è domestico, mi devo adeguare. Per avere una stagione dignitosa è necessario deve riforgiare i nostri parametri e adattarli al cliente: la capacità di spesa di un ricco magnate russo è diversa rispetto all’italiano che ha forte capacità economica».E l’incognita del blocco degli spostamenti è sempre dietro l’angolo, per questo viene prevista una sorta di clausola covid.«Molti richiedono ville con piscina e giardino e nei contratti vengono inserite delle clausole di impossibilità. Questo significa che non è il cliente che decide di non venire ma che non gli è consentito – spiegadi Forte Abitare – la caparra in questo caso o viene restituita oppure congelata per l’anno successivo. Sicuramente gli immobili di alto livello hanno subito un contraccolpo: un ribasso che può tranquillamente essere stimato al 20%. È evidente che quest’anno dovremo prepararci alla crisi del lusso perché si dovrà guardare al mercato nazionale». –