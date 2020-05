Il presidente del Parco: «Lecciona da riorganizzare rispettando la natura»

VIAREGGIO. È facile dire “spiaggia libera”, ma a Viareggio bisogna fare i conti con aree senza stabilimenti che non rientrano esattamente nella categoria. A cominciare dall’arenile della Lecciona che è riserva naturale e che anche senza virus e rischi di contagio andrebbe trattata in maniera ben diversa dall’affollamento estivo dettato anche da prezzi del mare spesso insostenibili, soprattutto quando si tratta dell’ombrellone a giornata.



Una riserva naturale che ricade nella competenza natura del Parco di Migliarino San Rossore Massaciuccoli, presieduto dall’architetto Giovanni Maffei Cardellini. Parco che proprio in questi mesi in cui la natura ha recuperato spazi sull’uomo. Tanto che due nidi di fratino, il rarissimo piccolo uccello di cui in Toscana si contano solo 15 coppie, sono stati scoperti a Marina di Vecchiano e Torre del Lago, nel Parco di San Rossore. A fare la scoperta è stato Luca Puglisi, direttore del Centro ornitologico toscano, che controlla costantemente la situazione. Ai Comuni di Vecchiano e Viareggio il compito di “covare” le uova, nel senso degli accorgimenti da pendere affinché i nidi non vengano calpestati.



Il documento di Inail e Istituto superiore di sanità sulla balneazione reso noto ieri, per le spiagge libere prevede che tenendo conto delle specifiche caratteristiche delle stesse, «dovranno essere localmente definite puntualmente le modalità di accesso e di fruizione, individuando quelle più idonee ed efficaci». Vale anche per le spiagge libere il divieto di assembramento e la distanza sociale dovrà essere «di almeno un metro». Provvedimenti da adottare, dunque, che - così la voce del presidente del Parco - potranno essere l’occasione per organizzare meglio la tutela delle spiagge dei Parco, il loro rilancio, anche attraverso una educazione complessiva di concerto con i balneari delle strutture vicine».

Inoltre, i nuovi camminamenti cui il Parco sta mettendo mano «potranno assicurare percorsi di accesso ed esodo diversificati», sottolinea Maffei Cardellini. Di sicuro non tutta la spiaggia della Lecciona potrà essere affollata nell’estate del virus e sarà vietato soffermarsi tra le dune che sono una ricchezza naturale dell’area tra Macchia lucchese e mare.