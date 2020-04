Io, guarito dal virus in ospedale ho visto morire due persone accanto a me

LIDO DI CAMAIORE. Cinque settimane. Prima la discesa negli inferi del Coronavirus e poi la rinascita. Cristian Chicchi, 36 anni, fisico atletico, originario di Lido di Camaiore, è un volontario della Miselido e lavora per un’azienda alle dipendenze della Regione che trasporta organi, sangue e plasma. È stato uno dei tanti versiliesi che ha contratto il Covid e nella sua lunga lotta ha visto la morte intorno a sé: quando era ricoverato all’ospedale Cisanello di Pisa due suoi compagni di reparto non ce l’hanno fatta. Anche lui, in quei momenti ha temuto il peggio. Adesso l’unica cosa che vuole è riabbracciare la propria figlia, Stella, che non vede da cinque settimane.



«Quando il virus ha cominciato a circolare nel nostro territorio - racconta Cristian - la mia azienda, la Svs, ha cominciato a trasportare tamponi dalle zone più colpite dell’alta Toscana prima a Roma, poi a Siena e infine a Pisa. I primi tamponi che abbiamo seguito sono stati fatti a inizio febbraio. Avevamo già tutti i dispositivi di sicurezza: le mascherine chirurgiche, i guanti».



Sono state lunghe settimane quelle che hanno portato prima alla chiusura della Lombardia e poi di tutta Italia: «I primi sintomi li ho avuti il 21 marzo - racconta - ho subito la febbre molto alta: a 39,6. A questa si aggiungeva la pesantezza ai polmoni e a un dolore. Ho subito chiamato il mio medico e sono stato messo in isolamento da mia madre, lontano da mia figlia. Ma la situazione, invece di migliorare, è peggiorata di giorno in giorno. Il 25 marzo sono stato portato a Cisanello perché mi sentivo affogare. I dottori hanno visto che avevo un livello di saturazione di 87, quando la media è di 98/100. Lì mi hanno fatto l’ecografia, la Tac e il tampone».Il responso non ha dato dubbi: positivo al Covid.«Quindi sono stato ricoverato in sub-intensiva - dice - avevo la polmonite ma quei giorni sono passati in maniera strana perché non ero lucido. Ricordo bene quando un giorno ho avuto una fortissima crisi respiratoria: il medico è venuto da me e mi ha detto testualmente “o ti sedo oppure devo intubarti”. È stato in quel momento che ho capito che potevo anche non farcela. Ho avuto paura di morire».Ma la sua malattia non era più forte: «Quando mi sono svegliato avevo un monitor attaccato e la mascherina dell’ossigeno con il palloncino. Ero ancora vivo. Avevo ancora pesantezza ai polmoni e l’affanno».Solo dopo circa dieci giorni la situazione ha cominciato finalmente a prendere una piega positiva. I polmoni hanno ricominciato a funzionare grazie alle cure mediche. «La febbre è passata ma nel frattempo ho visto con i miei occhi la morte perché due compagni di reparto se ne sono andati. È un’esperienza che non scorderò mai. La situazione era drammatica ma ero ancora vivo. Dopo cinque giorni dalla grande crisi ho ricominciato a respirare meglio finché non mi hanno dimesso».Ma Cristian non poteva tornare a casa perché risultava ancora positivo: «Sono stato portato in un albergo Covid a Viareggio dove mi trovo anche adesso. Qui ho cominciato a stare definitivamente meglio. Proprio oggi (ieri per chi legge, ndr) ho ricevuto il risultato del secondo tampone: ho negativizzato il virus e tra poco dovrei uscire e tornare a casa. Non mi sarei mai aspettato di vivere questa situazione: sono giovane e faccio sport. Credevo che il mio fisico avrebbe reagito in maniera diversa eppure mi sono ritrovato in un letto di ospedale a pochi metri di distanza dalla morte e con la speranza, ormai perduta, di non vedere più le persone che amo. Adesso che ho recuperato mi rendo conto di quanto io sia stato fortunato nell’esserci uscito. Ma sono stato male, come mai lo ero stato in vita mia».La cosa che più manca ai malati in questa emergenza è la famiglia, il contatto: «Non vedo l’ora di riabbracciare mia figlia Stella - conclude - sono riuscito a vederla in videochiamata. Non fa altro che chiedermi quando tornerò a casa perché le manco molto. Quello che ho imparato da questa malattia è il valore della vita: dopo l’emergenza è necessario riappropriarsi di questo significato e amarci di più gli uni con gli altri».Proprio questo è il motto di Cristian: «Non è mai troppo tardi per amarsi e amare». —© RIPRODUZIONE RISERVATA