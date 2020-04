Da Breschi a Antonini fino a Tobino: gli uomini che promossero la Resistenza

VIAREGGIO. Scrive padre Francesco Pellegrini, curato di Sant'Antonio a Viareggio, sul suo diario: «E' una vera desolazione vedere la nostra chiesa così deserta, come pure le vie della nostra parrocchia, via Pinciana, via San Francesco, via Veneto, Pucci, Cavallotti e tutte le strade vicine alle due stazioni e alla ferrovia sono completamente deserte... Seguitiamo a celebrare le solite funzioni, ma è un piangere a vedere tanto vuoto...»



Sembra una cronaca di questi giorni desolati. È invece il puntuale racconto di una lunga giornata di gennaio del 1943, quand'erano iniziate le incursioni aeree degli anglo-americani e Viareggio fu fatta sfollare. Seguirono giorni, mesi, due anni durissimi. L'intera città allocò altrove. Si cercò salvezza a Camaiore, a Pedona, sulle colline, a Stiava, a Massarosa, a Levigliani. I tedeschi avevano occupato gli alberghi sul lungomare, avevano fatto totalmente sfollare la Passeggiata ch'era divenuta con la costruzione di bunker e siepi di filo spinato una specie di linea Sigfrido ad impedire l'invasione dal mare. Che mai vi fu.



Ma già dal 1940, quando gli altoparlanti in piazza Grande avevano riportato la squillante voce di Mussolini che dichiarava guerra all'Inghilterra e alla Francia, si capiva dove si sarebbe arrivati. I fascisti, a Viareggio, detenevano i pieni poteri. Avevano il podestà, l'ingegner Luigi Leonzi, e una marmorea ed ambiziosa "casa del fascio" in piazza Mazzini.Erano di due tendenze. A Viareggio, città balneare e festaiola, abitava Edda Ciano, figlia prediletta del duce. E lei, seppur fascista ed all’inizio hitleriana sfegatata, amava però (come del resto il marito Galeazzo, ministro degli Esteri) gustarsi la vita, ballava tango e foxtrot, giocava a bridge (perdendo grosse somme), si deliziava all'alcol. La sua casa al Marco Polo era ritrovo di amatori. Tra questi il marchese fiorentino Pucci che poi sarebbe divenuto un sarto famosissimo.Tra i fascisti meno ideologici, più aperti, vi era anche Giuseppe D'Alicandro, che, riaperta la sezione fascista dopo l'8 settembre e la caduta di Mussolini, come segretario politico ambiva alla cooperazione «con tutte le forze oneste, prescindendo dal loro passato»: non a caso egli tentò così di abboccarsi coi vecchi sindacalisti socialisti e prese in amicizia con il comunista Scipione Ceragioli e con il repubblicano Fernando Tofanelli che il Comitato di liberazione nazionale clandestino gli permise come collaboratori (tanto da poter far la spia agli antifascisti).Tra i fascisti ideologici vi erano invece il prefetto Mario Piazzesi, fanatico persecutore di avversari, e con lui molti altri viareggini che aderirono alla Repubblica sociale e servirono gli occupanti nazisti. Alcuni di questi finirono la loro vita in Germania, altri furono fucilati dai partigiani.Il movimento antifascista era in Versilia assai forte. Aveva profonde tradizioni nel proletariato di darsena e tra gli intellettuali. A Viareggio, già nei primi anni del secolo, si erano accese e spente le ardenti "giornate rosse", una rivoluzione in miniatura. Erano così presenti numerosi e affollati circoli operai battaglieri e, in specie nelle darsene, maestri d'ascia e calafati si erano dichiarati anarchici, socialisti, sindacalisti, comunisti. Avevano fatto sorgere la Croce Verde. Tra di loro vi erano anche artisti quali Lorenzo Viani (che poi divenne interventista e amico di Mussolini), lo scrittore Enrico Pea, il poeta Elpidio Jenco. Con queste radici saldissime, ravvivate dalla predicazione di un brillante avvocato di Querceta, Luigi Salvatori, un gruppo di "anziani" compagni viareggini quali il barbiere Lamberto Manfredini, il sindacalista Manlio Baccelli, il socialista Angelo Giorgetti, l'orologiaio Manlio Raggiunti (con il fiancheggiamento di un prete, don Alfredo Angeloni particolarmente avverso al regime) organizzarono nella clandestinità un audace ed attivo Comitato. Al Comitato aderirono con entusiasmo molti giovani, alcuni allievi del professor Del Freo, preside al liceo "Carducci", quali Sergio Breschi, Manfredo Bertini, Leonardo Di Giorgio, Giuseppe Antonini, Adolfo Giusti, Mario Casagrande, Cecco Malfatti, Mario Tobino, Emilio Jacomelli e tanti altri.Da tutti costoro nacque la Resistenza a Viareggio e sulle Apuane. A cominciare dalla primavera del 1944. Ad essa aderì anche il colonnello Alfredo Brofferio, comandante del famoso "Balipedio", la scuola di tiro coi cannoni in Darsena. E con lui altri militari che non vollero servire i tedeschi quali l'ufficiale Gino Lombardi (glorioso comandante partigiano) o Ottorino Balestri.Le drammatiche storie della Resistenza sono state benissimo narrate con ampia documentazione da Mario Tobino nee da Francesco Bergamini e Giuliano Bimbi in. —