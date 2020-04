Il popolo della notte: metteteci le mascherine ma fateci ballare

VIAREGGIO. Il popolo della notte pare sia destinato ad andare a letto presto. La Versilia è il luogo della vita notturna da generazioni: i fine settimana si passano tra i ritmi in quattro quarti di base elettronica, cocktail e vicinanza, molta vicinanza. Soprattutto d’estate quando i vocalist sono testimoni di decine storie d’amore e di baci appassionati sulle piste da ballo.



Immagini che resteranno un ricordo ancora per un po’. Le discoteche, le sale da ballo, sono attività nate proprio per abbattere il distanziamento sociale. La definizione del piano di riapertura per questi locali rimane ancora un rebus per il governo: proprio per la loro pericolosità di contagio, dunque, potrebbero essere le ultime attività a ripartire. Alcuni ipotizzano addirittura marzo 2021. E su come si ballerà c’è ancora più incertezza: ingressi limitati e barriere ai banconi del bar sono solo alcune delle ipotesi che circolano. C’è chi propone anche di usare le mascherine.



Tra gli imprenditori di casa nostra c’è molta preoccupazione: in Versilia il divertimento notturno occupa ogni anno oltre mille persone tra dj, vocalist, ballerini, baristi, guardarobieri, buttafuori e pr. E sono circa cinquanta le attività che offrono questo tipo di servizi lungo la nostra costa tra locali, discoteche, circoli e pub che organizzano musica dal vivo. Un indotto che, secondo la Silb (l’associazione delle imprese di intrattenimento da ballo) in tutta Italia vale 1, 1 miliardi di euro.Alla Bussola ci vanno piano: il brand possiede anche bar, ristorante e stabilimento balneare quindi l’attività riprenderà compatibilmente con le norme: «Faremo aperture graduali – spiega il proprietario– intanto andiamo avanti le manutenzioni in spiaggia. Per l’estate riusciremo a distanziare i posti anche di sei metri. Per il resto vedremo cosa ci diranno. È chiaro è che le discoteche saranno nella coda delle riaperture ma quello che speriamo è di salvare almeno parte della stagione: non vogliamo essere avventati ma, considerando che il popolo della notte è tendenzialmente under 40, forse è possibile sperare che venga dato un via libera già per questa estate»., amministratore delegato del Twiga, il locale diche ogni stagione dà lavoro ad oltre 100 persone, includendo anche ristorante e stabilimento balneare non demorde: «La speranza di aprire la nostra discoteca c’è, ma ad oggi non esiste alcuna certezza. Mettiamola così: ci stiamo organizzando per farci trovare, nel caso pronti. Le assunzioni ad oggi sono bloccate. Parliamoci chiaro: diventa difficile immaginare una discoteca con le persone costrette a restare a distanza di sicurezza. E non entro nel merito di sanificazioni, mascherine, guanti, gel e quant’altro. In poche parole, la nostra estate, per quanto riguarda la discoteca, dipende dalle modalità e dalle prescrizioni che saremo chiamati a rispettare: al momento possiamo solamente fare le ipotesi, ma con le ipotesi si va poco lontani. Senza dimenticare un duplice aspetto: da un lato ci sarà la voglia di stare insieme, di recuperare serenità, dall’altra ci saranno invece i timori del contagio che potrebbero allontanare, ulteriormente, le persone, dai locali».Perplessità ribadite anche da, patron dell’Ostras di Marina di Pietrasanta: «Credo che per eventi, concerti e discoteche non ci siano possibilità di apertura: il problema non sarebbe la sanificazione e la prevenzione, ma la distanza sociale che in una discoteca, anche se all’aperto, diventa difficile fare rispettare. Un anno fa abbiamo dato lavoro a 120 persone: oggi a tutti loro non so quali risposte dare. Temo di sbagliarmi, ma fino a quando non ci sarà una terapia adeguata o il vaccino, alcune attività saranno, forzatamente, impossibilitate a lavorare. Anche perché convivere con restrizioni, capienze ridotte, ma anche mascherine, guanti e gel igienizzanti sarà difficile non solo per il titolare di attività, ma anche per il cliente».Diversa l’idea che ha, responsabile del Maki Maki, uno dei locali più frequentati dai giovani viareggini: «Il buonsenso sta alla base della riapertura – spiega – è chiaro che dovremo muoverci con cautela ma è necessario ripartire. I margini per fare intrattenimento in salute ci sono e siamo ancora in tempo per contenere le perdite. Soprattutto se all’aperto, la proposta è di riaprire». E anche, patron della Capannina di Franceschi di Forte dei Marmi, non può far altro che rispondere laconicamente: «Sulla riapertura e le sue modalità, seguiremo le disposizioni che ci verranno date».Il problema non è solo sociale, ma anche economico, come detto: «I locali da ballo stavano già vivendo un periodo difficile prima dell’emergenza, adesso si rischia di mettere in ginocchio il settore – lo dice, responsabile area Versilia di Confesercenti Toscana Nord – Gli imprenditori sono pronti a ridurre la capienza, prevedere l’obbligo di mascherine, di utilizzare spazi all’aperto controllati dal personale per il rispetto dei protocolli sanitari».Poi la questione delle due locali di Viareggio in pineta che pagano il canone al Comune: «Al sindaco Del Ghingaro – continua Benvenuti – chiediamo la possibilità della rateizzazione senza l’applicazione di alcuna penale. Ricordando che se un titolare salta il pagamento di due rate è a rischio di revoca della concessione».