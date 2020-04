I bagnini del Forte con le mascherine: «Fateci tornare al nostro lavoro»

FORTE DEI MARMI. Se l’imprenditoria balneare è molto preoccupata da quelli che potranno essere gli sviluppi della stagione 2020, c’è una categoria di persone legate a questa stessa economia che non dorme sonni tranquilli: stiamo parlando dei bagnini, che sono tutti lavoratori stagionali. E che normalmente, a questo punto della primavera, sarebbero stati già tutti assunti e impegnati a sistemare le strutture sull’arenile. Invece sono ancora costretti a casa dall’emergenza coronavirus.



Proprio per segnalare questa loro condizione una trentina di bagnini del Forte, ieri, si è fatta fotografare con maglietta d’ordinanza e mascherina anticontagio. «Ci siano sentiti spesso in questi giorni per fare il punto – spiega Massimiliano Fortini, bagnino al bagno Carlo – e da qui è nata l’idea delle foto di tutti noi con la mascherina: un messaggio doppio, da un lato quello che siamo tutti propensi e pronti a ripartire, e dall’altro richiamare l’attenzione sulla condizione di noi lavoratori stagionali. Molti di noi sono già stati assunti, ma non lavorando lo stipendio è chiaramente a zero, e non rientriamo nemmeno nel decreto del 23 febbraio per l’assistenza economica dell’Inps. Insomma: nessuna entrata in un momento difficile per tutti. Certo vorremmo riprendere a lavorare adottando tutte le precauzioni possibili e necessarie, e magari già disponendo le strutture balneari a quelle che potrebbero essere le precauzioni da adottare una volta riavviata una fase di riapertura. Con la nostra protesta silenziosa – prosegue Fortini – non chiediamo la luna, ma solo di lavorare e guadagnare. In fondo in Emilia Romagna i nostri colleghi hanno già avuto questa opportunità, e dal momento che la questione appare a discrezione regionale anche la Toscana dovrebbe ripensarci e darci un via condizionato al rispetto delle norme anticontagio. Che in più garantirebbe alle famiglie un incasso, perché ormai stiamo vivendo con i piccoli risparmi o con l’aiuto dei genitori».



«Bisogna essere positivi non pensare che la gente quest’estate potrebbe mancare, perché ci saranno comunque tanti storici clienti locali – intervienedel bagno Impero – ma è indispensabile riprendere a lavorare con tutta la circospezione possibile e pure senza forzare la mano. Personalmente, non sono un virologo, certo, ma temo di più la spesa al supermercato che tornare a lavorare in spiaggia con tutte le precauzioni. Anche perché ci sarà da rivedere tutta l’organizzazione del bagno e le autorità preposte farebbero bene già a pensare a quali prescrizioni dare ad ogni stabilimento. Per il resto – continua Giannini – è chiaro che essendo noi lavoratori stagionali ce la passiamo male. Ho parlato con diversi colleghi e ci sono alcuni che sono veramente disperati: hanno una famiglia a carico, qualcuno ha anche il mutuo e non possono andare avanti più per molto, per cui con la nostra protesta silenziosa vorremmo dire alla Regione Toscana e alle autorità di iniziare a farci lavorare di nuovo, piuttosto che pensare ad assistenze in denaro da cui oggi siamo peraltro esclusi».«Lo sanno tutti che qui l’inverno è lungo e i bagnini aspettano solo di poter fare la stagione – concludedel bagno Angelo, ultimo a vincere il Palio dei Bagni l’estate scorsa – e oggi, quasi a metà aprile, è chiaro che la preoccupazione per i mancati guadagni da lavoro equipara quella sanitaria. In altre regioni imponendo le giuste cautele si è dato via libera alla preparazione delle strutture in spiaggia, e dovrebbero farlo anche qui. Comunque ci auguriamo che questa pandemia si risolva per il meglio per tutti e ci sia data la possibilità di ricominciare nella massima sicurezza: è un messaggio di speranza per una stagione estiva di cui ancora non sappiamo nulla. Noi intanto indossiamo le mascherine». —