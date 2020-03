Coronavirus, il sindaco di Camaiore: «Denunciate chi arriva dalle zone rosse»

CAMAIORE. «Ogni comportamento quotidiano è diventato un gesto di altissima responsabilità» scrive il sindaco Alessandro Del Dotto rivolgendosi ad imprenditori e lavoratori delle attività produttive del comune. «Capisco il momento di smarrimento e paura che si prova, avendo in mano le attività e il futuro delle stesse: ma adesso dobbiamo pensare alla salute delle persone e alla vita di coloro che si trovano in condizioni particolari, spesso vicino a noi», continua ilprimo cittadino di Camaiore. Che invita tutti a tenere in seria considerazione questa necessità primaria: «Io, la Giunta tutta e i consiglieri comunali siamo a lavoro su ogni possibile fronte, sia per proteggere la salute che per monitorare la situazione del sistema di sviluppo locale. Lo dico apertamente: non sono seri né apprezzabili i messaggi di sottovalutazione e minimizzazione, in cui qualche irresponsabile (persona e anche Ente) si cimenta in questo momento».

Leggi anche Coronavirus, vieni in Toscana dalle "zone rosse"? C'è anche l'arresto per chi non rispetta gli obblighi





Non parole pronunciate tanto per dire, visto che sulle pagine Facebook dei gruppi cittadini in Versilia ancora ieri c’era chi sosteneva che i provvedimenti presi dal Governo siano validi solo in Lombardi e nelle province “blindate”.«Non ci deve essere panico», continua Del Dotto: «Ma non ci deve essere nemmeno sottovalutazione: le parole d’ordine sono serietà e responsabilità. In ballo c’è molto di più che l’immagine turistica e sono sicuro che lo abbiamo capito tutti. Il Governo sa bene che dovremo lavorare presto a rinsaldare la base del sistema economico e del lavoro, e per questo stanno già lavorando a urgenti misure economiche, con il sostegno dell’Unione europea. Ricordiamoci che è il momento della responsabilità e soprattutto della serietà».Una presa di posizione, quella di Del Dotto, che non mancherà di far discutere là dove il sindaco scrive: «Denunciate alle autorità chiunque venga da zone rosse e avvertite Asl qualora abbiate notizie di persone che si sono mosse recentemente verso il nostro territorio partendo da zone critiche». Posizione che Del Dotto sostiene «in linea con l’ordinanza firmata dalla Regione Toscana, così come hanno fatto anche altre Regioni».