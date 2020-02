Sigilli al centro benessere sotto inchiesta da mesi - Video

Il personale del commissariato sta verificando la posizione di alcune donne. L’operazione non ha niente a che vedere con l’allarme da coronavirus in Italia

VIAREGGIO. Sigilli al centro benessere di via Pisano, di fronte al mercato all’ingrosso di frutta e verdura, uno degli esercizi della catena gestita da cittadini cinesi. Un provvedimento preso dalla polizia di Stato del commissariato di Viareggio che non ha alcun rapporto con quanto sta accadendo sul fronte sanitario. La decisione presa ieri - che oggi sarà meglio dettagliata in un comunicato del commissariato, il cui personale ieri era intento alle ultime verifiche del caso - è legata alla inchiesta avviata nell’aprile dello scorso anno e che ha portato alla chiusura di 9 attività. Di fatto tutte quelle presenti a Viareggio alle quali venne contestato - all’epoca dell’operazione che coinvolse anche la polizia municipale di Viareggio - il mancato rispetto di norme igieniche di sicurezza dei locali.

L’indagine avviata a partire dai controlli amministrativi su tutti i fronti si era poi ampliata fino a denunciare una donna per i reati di favoreggiamento della prostituzione, così l’accusa per una, e favoreggiamento all’immigrazione clandestina per l’altra.

Nei mesi successivi alle indagini molte della attività chiuse hanno riaperto dopo essersi messe in regola rispetto alle contestazioni degli inquirenti. Nel novembre scorso, però, la polizia era tornata al centro benessere di via Pisano e quel giorno due donne erano state accompagnate in commissario per accertamenti. Ieri, i sigilli. Ed una donna ancora una volta in commissariato.Segno che le indagini non sono ancora concluse e che si intende andare a fondo nella verifica di queste attività così diffuse in città.