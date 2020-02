Carnevale: sfilata in notturna e fuochi d’artificio per il corso-novità del giovedì grasso

VIAREGGIO. Sfilata dei carri in notturna, fuochi d’artificio e... prezzi scontati. Sono questi gli ingredienti principali del menu di un giovedì grasso (20 febbraio) mai così ricco come quest’anno. Per la prima volta, infatti, la Fondazione ha deciso di organizzare un corso mascherato nel giorno che in tutto il mondo apre la “settimana grassa” dedicata al Carnevale. Una scommessa ad alto rischio, quella su cui ha puntato la presidente Marialina Marcucci. Perché è davvero difficile prevedere quale sarà la risposta del pubblico. Ma anche una lacuna finalmente colmata, visto che era davvero assurdo che Viareggio non organizzasse niente in uno dei giorni clou del Carnevale.



Proprio per cercare di invogliare il maggior numero di spettatori a lasciarsi tentare dalla voglia del Carnevale, la Fondazione ha deciso di giocarsi una serie di carte che potrebbero aiutare l’afflusso sui viali a mare. Intanto quello di oggi sarà l’unica sfilata completamente in notturna delle sei previste quest’anno. Una scelta quasi obbligata, visto che si tratta pur sempre di un giorno lavorativo e dunque un orario diurno avrebbe comportato un rischio flop ancora maggiore. Ma non c’è dubbio che i carri sotto la luce dei riflettori hanno un fascino particolare che può rappresentare un valore aggiunto per la sfilata.



Ad attrarre il pubblico potrebbero poi essere i fuochi d’artificio, previsti eccezionalmente anche questa sera. Uno spettacolo, quello dei giochi pirotecnici, che inizierà non appena conclusa la sfilata e che chiuderà il lungo pomeriggio di Carnevale.C’è poi l’elemento del prezzo scontato che in Fondazione sperano possa avere un effetto calamita sul pubblico. L’ingresso al corso, soltanto per oggi, sarà infatti “tagliato” di cinque euro per tutte le tipologie di biglietto: 15 euro il biglietto ordinario; 10 euro i ridotti under 14; 12 euro le comitive.Dalla giornata di oggi, comunque, la Fondazione Carnevale non si aspetta grandi risultati al botteghino. Nel bilancio di previsione, infatti, per il corso del giovedì grasso sono stati prudentemente inseriti 61mila euro di incasso. Una cifra che rappresenta poco più del 2% dell’intero incasso complessivo previsto (2 milioni e 611mila euro).Sul fronte degli ospiti, oggi siederà in tribuna la coppia Flavio Montrucchio e Alessia Mancini, entrambi attori ed entrambi popolari al grande pubblico televisivo per le loro partecipazioni a programmi come l’Isola dei Famosi o Il Grande Fratello.E sempre fra gli ospiti di giornata, arriveranno invece da L’Aquila 150 studenti delle medie Dante Alighieri che hanno partecipato al laboratorio creativo “L'Aquila e il Volo dell'Arte”, organizzato dal Teatro Stabile d'Abruzzo.