Il talk show di Villa Bertelli tra gossip, storia e giornalismo

FORTE DEI MARMI. Finalmente anche Villa Bertelli avrà un suo talk show di rango, con tanti volti celebri del giornalismo, della cultura e della musica, e lo avrà non nel solito affollarsi comprensoriale di proposte estive, ma con grande intelligenza dal prossimo mese di marzo e fino a fine maggio, proprio per distillarne le caratteristiche d’intrattenimento culturale di qualità.

Si presenteranno molti libri, naturalmente, ma si cercherà di trarne lo spunto, ogni volta, per affrontare con ospiti illustri temi di attualità o che hanno avuto influenza sulla storia del nostro Paese. Insomma Parliamone in villa, questo il titolo della rassegna, cercherà di stare sempre sulla notizia con un format dinamico che proverà a rispondere ai gusti più diversi del pubblico.

E per condurre un appuntamento di questo calibro non poteva che esserci un collega di grande esperienza e capacità come Enrico Salvadori, giornalista di lunga militanza che ha lavorato per molti anni in Versilia.

E una rassegna nuova di zecca, interamente promossa dal comitato di Villa Bertelli non poteva non avere anche una madrina d’eccezione: Rita Dalla Chiesa, che verrà al Forte a presentare il suo ultimo libro “Mi salvo da sola”. Partner mediatico dell’impresa sarà invece Radio Bruno Toscana. Parliamone in villa occuperà quasi sempre i sabato pomeriggio di Villa Bertelli, dalle 18 in poi, e sarà a ingresso libero.

A dare il la all’evento, e ad illustrarne i contenuti, sono stati i vertici dell’amministrazione fortemarmina, dal sindaco Bruno Murzi, al vicesindaco Graziella Polacci, naturalmente accompagnati da Ermindo Tucci, presidente di Villa Bertelli e dai consiglieri Annalisa Buselli e Silla Silvestri.

«È una scommessa su cui puntiamo molto, consapevoli delle eccellenti peculiarità della proposta – ha esordito il presidente Tucci –. Inoltre, rientra nella nostra volontà di far vivere la villa 365 giorni all’anno e offrire ai nostri cittadini eventi importanti, anche al di fuori del circuito prettamente estivo».

Si partirà sabato 14 marzo con lo stuzzicante incontro “Il caso Doria Manfredi. Lo scandalo ai tempi di Giacomo Puccini” che vedrà sul palco Domenico Manzione, sostituto procuratore presso la Corte di appello di Firenze, il giornalista Umberto Guidi e il regista e scrittore Adolfo Lippi. Tre illustri relatori che ripercorreranno le vicende giudiziarie e di cronaca che, ai primi del Novecento, coinvolsero Puccini e la moglie nel suicidio della giovane Doria.

Sabato 21 marzo sarà la volta dello storico Giordano Bruno Guerri con il libro “Disobbedisco, 500 giorni di rivoluzione”, un’opera frutto della consultazione e dello studio dei documenti (anche inediti) custoditi negli Archivi del Vittoriale con cui Guerri ha ricostruito i sedici mesi dell’impresa presa di Fiume di Gabriele D’Annunzio. Sabato 28 marzo ospite di Parliamone in villa sarà il giornalista e conduttore TV lucchese Paolo Del Debbio, che presenterà il libro “Cosa rischiano i nostri figli. L’incertezza di una generazione”, mentre il 4 aprile, Andrea Biavardi, direttore di For Men Magazine, In viaggio, Natural Style e Airone, presenterà il suo noir “Sangue del tuo sangue” un libro sul femminicidio ispirato a episodi realmente accaduti.

La coppia Beatrice Bocci e Alessandro Greco, assieme in tv e nella vita, saranno, invece, a Villa Bertelli mercoledì 29 aprile con il loro libro “Ho scelto Gesù. Una lunga storia d’amore” e racconteranno una sofferta decisione, che ha trasformato il loro matrimonio e la vita professionale di entrambi.

I “100 anni di Novella 2000. Storia d’Italia attraverso il gossip”, messi in volume dal direttore della celebre rivista italiana, Roberto Alessi, saranno il tema in discussione a Villa Bertelli sabato 2 maggio. Pochi sanno che questa celebre rivista è nata come rivista letteraria, ed ha annoverato fra le sue firme scrittori del calibro di Luigi Pirandello e Grazia Deledda.

Lunedì 11 maggio, grazie alla collaborazione con il Circolo culturale Il Magazzino, lo storico, saggista e docente universitario Franco Cardini disquisirà sulla ricerca e costruzione della verità, prendendo spunto dal suo libro “Interviste impossibili” dedicato a sei protagonisti della grande storia occidentale. Alla presentazione interverrà l’editore David Nieri.

Sabato 16 maggio Dario Salvatori, giornalista, autore e conduttore di programmi, critico musicale di punta della Rai, condurrà l’incontro Viaggio nella musica italiana: Sanremo e dintorni, ripercorrendo da par suo le tappe della discografia del nostro Paese, tra notizie e aneddoti divertenti e inediti. Infine chiusura stagionale sabato 23 maggio, con il direttore di Rai 2 Gennaro Sangiuliano che parlerà del suo ultimo libro “Il nuovo Mao. Xi Jinping e l’ascesa al potere nella Cina moderna”.