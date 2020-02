L'erede di Enrico Coveri: "I carristi del Carnevale sono poeti che tirano martellate"

VIAREGGIO. «Ho conosciuto un carrista mentre stava tirando martellate a un pezzo di ferro. Abbiamo cominciato a parlare e lui mi ha spiegato qual era la filosofia del carro, il suo messaggio. Lì ho capito cosa mi trovavo di fronte: poeti che tirano martellate». Non esistono alto e basso, fa capire Francesco Martini Coveri, direttore artistico della celebre casa di moda fiorentina. Esistono il bello e il brutto, il cui confine è definito dall’arte. E il Carnevale di Viareggio è arte al 100%: «Ce n’è più qui che in tante altre manifestazioni che ho visto. Mi ha fatto rimanere a bocca aperta come un bambino, il bambino Francesco», spiega l’erede del grande zio Enrico Coveri, di cui ha raccolto il testimone assieme alla madre Silvana.

I Coveri hanno omaggiato Viareggio di quaranta opere della loro collezione, ora in mostra alla Gamc: «È una bella esposizione che parla di Carnevale, vi invitiamo a visitarla perché siamo convinti che possa piacere a tutti», spiegano Francesco e Silvana Coveri, che ieri ha vinto un po’ della tradizionale riservatezza. Merito proprio del Carnevale. Il cui spirito è anche nella canzone "Povereide", cantata da Vladimir Luxuria. Oramai un’affezionata protagonista dei corsi sui viali a mare. «È una canzone che ho amato subito - spiega - perché ti spinge a vedere sempre il lato positivo delle cose e il bicchiere mezzo pieno. Dice: "Se piove ci faremo il bagno gratis". Parole nate in tempi difficili, 100 anni fa, quando a Viareggio si chiedevano soldi per il Carnevale e per l’ospedale. Ma è perfetta anche oggi. Il significato è proprio questo: vogliamo il pane e anche le rose». Uno slogan antico, ma sempre funzionante, di chi desidera non solo cambiare il mondo, ma renderlo un posto dove tutti siano felici.

«È la canzone del coraggio, dell’andare avanti quando tutto ti direbbe di non farlo - prosegue Luxuria - Spero solo di essere stata all’altezza». Tra gli ospiti gli attori Ciro Capriello, protagonista sul web con i video dei The Jackal, e Nicola Rignanese. Rignanese è testimonial dell’associazione Cospe, presieduta dal viareggino Giorgio Menchini e a cui era dedicato il corso mascherato. «Il tema di quest’anno - ha ricordato Menchini - si chiama "generazioni". E noi vogliamo omaggiare l’impegno che gli indigeni dell’Amazzonia stanno portando avanti per proteggere, mantenere e consegnare ai loro figli un patrimonio che sta andando distrutto». Così è stato letto il commovente manifesto di centinaia di indios, riuniti per dire basta alla politica del fuoco del leader brasiliano Jair Bolsonaro. Presenti anche Rai e Mediaset e in particolare le "meteorine" Camilla Bianchini, Martina Hamdy e Ilaria Fratoni: «Le previsioni meteo su Viareggio? Beh, siamo state un po’ generose - ironizzano - ma anche con la pioggia questo è uno spettacolo meraviglioso»