Autisti a ciclo continuo, Tir multati dalla Polstrada

VIAREGGIO. La sezione della polizia Stradale di Lucca, su input del Dipartimento di pubblica sicuezza e con il coordinamento del Compartimento Polstrada Toscana, ha attuato al casello di Viareggio un articolato dispositivo finalizzato al controllo dei conducenti di Tir e camion. Al fine di prevenire incidenti causati dalla stanchezza di chi rimane al volante dei mezzi pesanti per troppo tempo, anziché intervallare la guida con i dovuti tempi di riposo.

All’operazione ha preso parete anche una unità cinofila antidroga giunta dalla Questura di Firenze, per supportare i colleghi dalla Stradale e “sgamare” quelli che trasportano, insieme ad altro materiale, anche sostanze stupefacenti.

I quattro equipaggi schierati in campo hanno controllato 23 veicoli e 23 persone, contestando varie infrazioni, per lo più collegate al mancato rispetto dei tempi di guida e di riposo. Nell’intera giornata sono stati decurtati in tutto 39 punti.