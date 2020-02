Alice versus Greta: fra Allegrucci e i Lebigre è una sfida... da fiaba

VIAREGGIO. È l’anno decisivo per le retrocessioni. Dalla classifica di quest’anno, infatti, si decideranno i due costruttori che scenderanno di categoria. E lo si è visto - tranne rari casi - nella qualità dei carri sfilati in questo primo corso mascherato. Eccoli in una virtuale classifica.





Delizioso, curatissimo, geniale nei movimenti. Dopo la vittoria dello scorso anno, l’ultimo degli arrivati nell’Olimpo della cartapesta si conferma un grande talento ormai definitivamente maturato. La sua Alice nel (moderno) paese delle meraviglie stupisce per la ricchezza di dettagli, per l’attenzione nei particolari, per l’accuratezza nella realizzazione. Anche se a fare la differenza sono i giochi scenici quasi teatrali che utilizza per il suo racconto della fiaba. All’inizio a stupire sono i movimenti del coniglio, innovativi e perfetti al tempo stesso. Poi il carro esplode e il muro di simboli viruali che domina la scena si apre come per magia facendo entrare in scena Alice. Tutto bellissimo. Compresi i costumi dei figuranti sul carro e a terra. Se proprio dobbiamo trovargli un difetto, la lunghezza necessaria (quasi quattro minuti) affinché la storia si dipani. Che lo fa apprezzare in tutto il suo splendore in piazza Mazzini ma un po’ meno nel resto del circuito.



Home sweet home di Lebigre e Roger. Il carro di Greta – come è già stato ribattezzato – coglie pienamente nel segno. Intanto per il soggetto, con la paladina della lotta ai cambiamenti climatici che sarà fra i personaggi più fotografati del Carnevale 2020. Ma sarebbe riduttivo limitare il carro alla ragazza dall’impermeabile giallo. Di splendida fattura sono anche gli altri personaggi del Mago di Oz, che grazie ad un sapiente utilizzo dei colori e delle tonalità hanno un sapore quasi d’antan, risultando particolarmente adatti al racconto di una fiaba. Non ultimo, poi, il messaggio universale che lancia, di facile lettura. Il tutto arricchito da una colonna sonora (non solo musicale) particolarmente azzeccata e da coreografie a terra che nel caso dei Lebigre non deludono mai. Se non ci fosse l’altra fiaba, quella di Alice, la vittoria sembrerebbe sicura. E invece, anche quest’anno, sarà presumibilmente testa a testa Lebigre-Allegrucci.

Voto: 9





Idol di Umberto, Stefano e Michele Cinquini.Azzeccatissima la scelta del personaggio, non a caso fra i più rappresentati sui media in sede di presentazione del Carnevale. Un carro che non è affatto celebrativo, ma che fa di Cristiano Ronaldo una perfetta macchina da guerra (sportiva e commerciale) che ha poco o nulla di umano e sembra costruita in laboratorio. Di notevole impatto scenografico e di grandi dimensioni, è anche ben riuscito nella modellatura del personaggio (bravo Michele), anche se la testa di CR7 sembra leggermente piccola rispetto al corpo. Insomma, un gran bel carro che - dopo il mezzo passo falso dello scorso anno - riposiziona i Cinquini in zona podio.

Voto: 8



Olédi Carlo Lombardi. Bello, ben fatto, allegramente colorato. E poi ricchissimo di movimenti, dettagli, particolari. E intelligentemente illuminato. Carlo Lombardi doveva inventarsi un carro da alta classifica per togliersi dalle sabbie mobili della zona retrocessione e a nostro avviso ci è pienamente riuscito. Probabilmente non vincerà perché Greta e Alice sono di una spanna superiori, ma il toro (e il torero) sfilati ieri possono puntare dritti all’ultimo gradino del podio. Ma quel che più conta – grazie anche alla modesta prova dei fratelli Breschi – l’incubo di scendere fra i carri piccoli sembra scongiurato. Per dirla con il titolo del carro: Olé!

Voto: 8





Il grande balzo di Alessandro Avanzini. Dopo l’umiliante (e, aggiungiamo noi, ingiusto) settimo posto di Medea dello scorso anno, Avanzini sceglie di abbandonare tematiche eccessivamente cerebrali per tornare al linguaggio a lui familiare della satira politica. Lo fa, però, utilizzando una cifra stilistica non tradizionale, senza ricorrere alle caricature dei politici, utilizzando un tratto artistico innovativo riconducibile ai manga e recuperando l’arma dell’allegoria: una aggressiva tigre-robot a simboleggiare la Cina e l’icona sdrucita di Topolino a rappresentare un’America sempre più in difficoltà. Il risultato è sicuramente interessante, arricchito dalla suggestiva sfilata dei figuranti avvolti nelle bandiere rosse. Però non è ancora il miglior Avanzini.

Voto: 7





Robotika, l’intelligenza artificiale di Luigi Bonetti.Il carro ruota tutto intorno alla gigantesca testa della donna-robot e all’effetto scomposizione del volto che si squarcia e regala inaspettati giochi di luce arricchiti dai fumogeni. Riuscita anche la colorazione futuristica, con una tavolozza che degrada dal rosa flou al viola shocking. E belli anche i costumi e i trucchi delle maschere a terra, particolarmente curati. Il difetto di fondo, però, è che il carro è tutto lì, senza molto d’altro. Forse troppo poco per un carrista come Bonetti che – dopo i deludenti risultati del precedente biennio - per evitare la retrocessione fra i carri piccoli ha bisogno di un piazzamento da podio.

Voto: 7





Beata ignoranza di Roberto Vannucci. Il carro è imponente e, nel personaggio centrale, ben modellato, sapientemente colorato e ricco di dettagli. E’ invece sembrato un po’ piantato nei movimenti, forse per colpa di qualche meccanismo che ancora non è sufficientemente oleato (le torsioni del busto, ma anche le braccia troppo ferme). Ma, soprattutto, è troppo incentrato sulla figura del centauro.

Voto: 7





Abbracciami è Carnevaledi Fabrizio Galli. Difficile dare un giudizio dopo l’uscita “zoppa” di ieri (completamente senza illuminazione e con i movimenti dell’abbraccio bloccati). Un carro che gioca tutte le sue carte sulla spettacolarità, sull’allegria e sulla tradizione. Tutte potenzialità che ieri si sono giocoforza soltanto intraviste. Di certo, però, il mascherone di Re Carnevale è davvero notevole sia nella modellatura che nei movimenti. Da rivedere domenica prossima.

Voto: 6 (da rivedere)





Né di Eva né di Adamodei fratelli Breschi. Invischiatissimi nella zona retrocessione, Massimo e Alessandro Breschi dovevano estrarre dal cilindro un carro-capolavoro simile all’Orco e alla Ballerina che stravinse alcuni anni fa. E invece la montagna ha partorito il topolino: un carro davvero poco convincente, partito da un’idea potenzialmente interessante (l’amore senza discriminazioni di genere), ma realizzato senza anima e perfino misero. Caratteristiche che non fanno parte del bagaglio dei Breschi. Davvero un peccato.

Voto: 5