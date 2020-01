Viareggio inondata dai teschi: ma gli addobbi non piacciono

VIAREGGIO. C'è quello dorato con i connotati del volto colorati a mo' di pixel con varie sfumature di rosa. C'è quello che riproduce i celebri orologi di Salvador Dalí che si liquefanno. Ce n'è uno striato e multicolore. C'è quello con delle variopinte farfalle in volo sopra uno sfondo celeste. E poi ce ne sono tanti, tanti altri. Una ventina in totale, per la precisione. Sono i teschi che, all'improvviso e nel silenzio generale della Fondazione Carnevale, ieri mattina sono stati disseminati in vari angoli della città - dalla piazza del municipio a quella di fianco al Principino, dal piazzale di largo Risorgimento alla chiesa a Torre del Lago. Sono, per farla breve, i nuovi addobbi del Carnevale in vista dell'inizio delle sfilate.



Anzi no, nemmeno quello. Sono le opere che fanno parte di "Skull parade, il tempo delle vanità", una mostra a cielo aperto che si compone di una serie di teschi colorati da dieci carristi del Carnevale e altrettanti artisti internazionali: tra questi, ad esempio, c'è un volto colorato con le bandiere dei Paesi di tutto il mondo, opera del sudcoreano Kang Taehyun che pochi mesi fa ha esposto i suoi lavori nelle antiche celle dell'ex Convento di San Francesco di Pietrasanta.



Il progetto "Skull parade" nasce da una partnership tra la Fondazione Carnevale - che lo presenterà, in ritardo, nei prossimi giorni anche se a dicembre la presidente Marialina Marcucci aveva già anticipato qualcosa - e il Lucca Center of Contemporary Art: una volta finite le sfilate, i teschi faranno parte di una "art exhibition" itinerante che dovrebbe arrivare fino in Messico.Del resto, lo scorso ottobre Benjamin Lebigre ed Enrico Vannucci sono andati a Città del Messico a tenere alcuni corsi di cartapesta in occasione della festa del "Día de los muertos": nelle prossime settimane, per completare questo scambio culturale annunciato la scorsa estate da Marcucci, è atteso in città un artigiano messicano per lavorare al fianco dei maghi della cartapesta viareggini.Nel frattempo, sui social hanno inevitabilmente iniziato a girare le foto dei teschi. Svariate, come da copione, le reazioni: fra quelli più critici fioccano scherzosi interrogativi («Ma è Halloween o Carnevale?»), sarcastiche considerazioni («Sono in perfetta sintonia con i temi 'carnevaschi' affrontati nelle ultime edizioni») e richieste da inguaribili nostalgici («Non era meglio metterci Burlamacco e Ondina?»). Non mancano, al tempo stesso, apprezzamenti alle opere e al progetto, soprattutto per il gemellaggio con il Messico.E c'è chi ha invitato alla calma spiegando che, per l'appunto, si tratta di una mostra che vede coinvolti anche i carristi viareggini. Ma il commento più azzeccato, probabilmente, è quello di chi scrive «Era troppo bello arrivare al 1° febbraio senza la tempesta di critiche d'ordinanza», con tanto di emoticon dei teschi e del tricolore messicano. Già: a quanto pare l'edizione "venti-venti", come ormai piace dire ai componenti della Fondazione, del Carnevale sembra aver trovato la sua prima, vera polemica che accende il dibattito. In fondo, che Carnevale sarebbe senza discussioni? —