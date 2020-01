VIAREGGIO. Due scosse - forse decisive - per il quadro politico che va delineandosi in vista delle elezioni amministrative. La prima riguarda il centrosinistra, la seconda il sindaco in carica.

Bonaceto in campo





Partito democratico, Articolo 1 e Italia Viva - insieme alla lista civica Rinascita Viareggina che ha come rappresentante lo psicologo ambientalistae alla lista Laboratorio Cinque Stelle che ha come portavoce l’attivista della Rete ambientale Versilia- stanno valutando se puntare sulla candidatura a sindaco di, ex direttore di Confindustria Toscana e fino al dicembre del 2018 amministratore unico di Sea Ambiente. Il nome del manager - che si è formato e risiede a Viareggio e ha ricoperto altri importanti incarichi come quello di direttore di Deloitte Italia - è stato proposto nell’ultima riunione delle forze politiche che orbitano nel centrosinistra dal consigliere comunalee dall’avvocato. I tre partiti - Pd, Articolo 1 e Italia Viva - porteranno la proposta all’esame dei rispettivi organismi direttivi ma le prime reazioni al nome di Bonaceto sono state molto favorevoli. Il diretto interessato si è detto disponibile al progetto.Durante la riunione è stato avanzato anche un altro nominativo, quello della storica e critica d’arte, proposto dal Laboratorio Cinque Stelle. Anche il suo nome dovrà passare al vaglio delle assemblee delle varie forze politiche del centrosinistra. Anche lei, come Bonaceto, ha dato la sua disponibilità.La seconda notizia della giornata riguarda invece il sindaco, il quale pare si sia convinto - così confermano fonti a lui vicine - a tentare l’avventura delle elezioni regionali. Sfumato il sogno di una candidatura a governatore e poi anche quello di almeno un incarico da assessore, Del Ghingaro starebbe quindi valutando l’ipotesi di correre per un seggio in consiglio regionale come capolista di Italia Viva nella circoscrizione di Lucca. Un progetto comunque insidioso - per essere eletto potrebbe non bastare fare il pieno di preferenze tra Viareggio e Capannori ma dovrebbe comunque sperare in un risultato importante della lista di Matteo Renzi anche al di fuori dei confini fiorentini - ma che gli eviterebbe di rischiare un clamoroso flop nell’eventuale candidatura-bis su Viareggio, bis che alla luce degli schieramenti che si stanno formando e dei protagonisti in lizza potrebbe risultare un’impresa più ardua del previsto.Nel centrodestra intanto il nome che ha più chances è quello di Alessandro Santini, malgrado la contrarietà di Forza Italia e l’intenzione di Fratelli d’Italia di far valere il peso elettorale che i sondaggi danno in crescita. Alla fine sarà difficile che Santini, attivissimo sui social e non solo, non interpreti un ruolo di primo piano nella competizione elettorale in programma a primavera, tra maggio e giugno.