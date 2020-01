Nuove assunzioni per Dan John: ecco i profili richiesti

VIAREGGIO. Un secondo negozio in città, direttamente lungo la Passeggiata, e nuove assunzioni in vista. A Viareggio Dan John ha scelto di raddoppiare e dallo scorso 23 dicembre il noto brand di moda maschile made in Italy fondato da Daniele Raccah e Giovanni Della Rocca ha aperto un nuovo punto vendita. Appena pochi giorni dopo l'inaugurazione di un primo negozio ad Arezzo, a testimonianza di quanto Dan John si stia ultimamente espandendo sul territorio - e in particolare in Toscana - con grande capillarità. . Il piano di espansione sul territorio nazionale (e non solo) del marchio d'altronde è particolarmente ambizioso: eletto da Il Sole 24 Ore come "leader della crescita" nel settore retail, l'azienda - già presente in Spagna e Belgio: presto aprirà anche in Germania e Francia, per poi approdare anche negli Stati Uniti e nel Sud America - si è posta come obiettivo l'apertura di 90 nuovi negozi entro il 2023 in modo da raggiungere la soglia di 187 punti vendita complessivi.



Il nuovo negozio Dan John di Viareggio lungo viale Regina Margherita godrà di una superficie di 160 metri quadri con cinque grandi vetrine affacciate su strada: un vero e proprio punto focale per la moda cittadina e per il quale l'azienda ricerca nuovo personale. In particolare sono aperte le selezioni per due sales assistant e un assistant store manager: un'opportunità preziosa, tanto più che il brand dà anche la possibilità di trascorrere all'estero - in altri punti vendita Dan John - un periodo lavorativo di 6 mesi (offrendo lo stesso stipendio e coprendo le spese di alloggio) per arricchire il bagaglio di esperienza dei propri dipendenti.



Per candidarsi è sufficiente inviare il proprio curriculum via email all'indirizzo workwithus@danjohn.com indicando nell'oggetto la città per la quale ci si candida.Oltre allo showroom di Viareggio infatti Dan John ha aperto le selezioni anche per altri punti vendita in Toscana: per quel che riguarda le figure di sales assistant è disponibile un posto al punto vendita di Lucca e uno al negozio (anch'esso di recente apertura) di Pisa. Un assistant store manager è inoltre ricercato a Firenze mentre per il negozio di Siena l'azienda offre un posto per addetto al magazzino.