Valè chiude e licenzia i quattro dipendenti: «Riapriremo, è solo una pausa»

FORTE DEI MARMI. Da Valé chiude. Anzi, no. Cioè sì, ma forse non troppo. Ma poi, perché? Non può essere. Una notizia originale, come cantava De André, non ha bisogno certo di un giornale per scoccare da una freccia e rimbalzare di bocca in bocca. Tant’è che tutti, a Forte dei Marmi, in questi giorni, si chiedono se quel cartello “chiuso per ferie” appeso da ormai due settimane sulla vetrina della storica pizzeria in piazza Garibaldi sia vero o il triste fake dell’annuncio di un addio. E il solo pensiero della seconda opzione scatena il panico. D’altronde le focaccine di Valè sono le madeleine dei ricordi di mezzo mondo. Così semplici, senza olio, alla toscana, con un pizzico di sale, ma così buone da richiamare golosi anche fuori dal comune, quelle focaccine sono diventate un’istituzione tanto quanto il Fortino. E il timore è che nessuno le farà più.



«Chiusi per ferie»



La pizzeria è infatti chiusa. Ufficialmente per ferie, ma tutti e quattro i dipendenti (alcuni dei quali lavoravano lì dentro da vent’anni) sono stati licenziati a fine novembre. E pare che ci siano già trattative in corso per vendere l’attività. Molti gli interessati. I proprietari della pizzeria tuttavia negano la chiusura definitiva e garantiscono che riapriranno. «Ci siamo presi una pausa. Sarà sicuramente una lunga pausa – fanno sapere a– per questo abbiamo licenziato i dipendenti. Ma torneremo, forse per la prossima stagione. Non abbiamo alcuna intenzione di chiudere». Quando riapriranno, non si sa. Sicuramente, non a breve. E questo già crea nostalgia.





La storia



Da Valè è una delle ultime attività storiche rimaste nel centro del paese. Così storica che le sue focaccine stanno al Forte dei Marmi come la menta sta al mojito. Cioè chi conosce Forte, sicuramente conosce anche Valè. Che sta per Valentino Ruglioni, uno dei noti ragazzi del 1899 che si fece il Piave durante la prima guerra mondiale e che riuscì a tornare a casa vivo. Era originario di Orentano, a Castelfranco di Sotto. Quando tornò dal fronte iniziò a vendere le focaccine con il carretto sulla spiaggia del Forte. Ed è qui che 1925 aprì un piccolo fondo, non distante dall’attuale pizzeria (dove si trasferì due anni dopo) dove, immerso nella farina, impastava focacce, pizze e castagnaccio. All’epoca di soldi ne giravano ben pochi e i suoi clienti erano giardinieri, bagnini, bambini che gli chiedevano sempre «dammene un po’meno». Per risparmiare, s’intende. E allora lui si inventò le focaccine, piccole e tonde. Per tagliarle, all’inizio, utilizzava le prime scatolette di Simmenthal appena uscite sul mercato, poi arrivarono gli stampi in alluminio e infine il macchinario che le stondava tutte uguali di 25 grammi. Lui ci metteva le mani per forarle, massaggiarle, aggiungere quel pizzico di sale grosso e il filo d’olio perfetto. In tanti hanno cercato di imitarle negli anni, ma nulla: le focaccine di Valè non si possono imitare. A lui, il Comune di Forte dei Marmi ha intitolato anche una strada, il vialetto di ingresso al cimitero cittadino. E pure le sue focaccine hanno avuto i loro momenti di gloria apparendo in numerosi articoli di giornale film degli anni Sessanta.



Il dopo Valè



Dopo Valè il testimone è passato alla figlia Silvana e al genero Ilvano, quindi alle nipoti Daniela, Roberta, Sandra e ai mariti Massimo e Luciano. Le ultime generazioni che conservano i segreti di focaccine, pizza e bomboloni. Perché anche questi ultimi non scherzano a nomea. La qualità e la fama della pizzeria non sono mai calati. È vero giusto il contrario. Adesso il timore di Forte dei Marmi è di perderla. Timori fondati. Ogni anno, l’attività, chiude per ferie in questo periodo, ma non ha mai chiuso per un periodo così lungo. E, soprattutto, mai sono stati licenziati i dipendenti. Anche loro storici. Questo significa che almeno per mesi, sicuramente, i fortemarmini e non solo loro dovranno rinunciare alle mitiche focaccine, nella speranza di rivedere quelle saracinesche alzate la prossima stagione. «Non sappiamo quando apriremo – dicono loro – l’intenzione è di farlo per la stagione».