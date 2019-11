Servizio di bus navetta per raggiungere la fiera di Ognissanti

CAMAIORE. I primi giorni di novembre a Camaiore significano essenzialmente una cosa: la fiera di Ognissanti. Amata e odiata, è il punto di riferimento della Versilia collinare durante il ponte dei Morti e quella di quest’anno, con ben tre giorni, sarà un’edizione particolarmente lunga e partecipata. Ed ecco che, come ogni anno, le polemiche arrivano principalmente per la questione della viabilità: tante persone corrispondono a tante macchine. Non è sempre stato facile trovare un posto. Il Comune prova a tamponare questa esigenza con aree di parcheggio dedicate a fronte di divieti e sensi unici prescritti per fare in modo di liberare l’area della fiera. Per non rimanere imbottigliati o rimanere senza un posto per l’auto vi conviene prendere nota delle seguenti prescrizioni che l’amministrazione renderà attive da questa mattina e fino a domenica sera, o comunque fino alla fine dell’evento.



Le aree della fiera saranno interessate da provvedimenti di divieto di transito e sosta e in particolare la zona dell’esposizione agricola intorno alla Badia di San Pietro; la zona dell’esposizione delle auto e dei mezzi da lavoro (via Muretta, via XX Settembre, piazza Romboni, via Badia); la zona del mercato nel centro storico.



Sarà istituito il senso unico sulla Provinciale (la Sp1 Francigena), fra la rotonda dell’Amicizia e via Carignoni, in direzione Lucca, e sulla direttrice via Provinciale per Viareggio, via Stadio e viale Oberdan, in direzione mare. Comune e Comando di polizia municipale hanno riservato posti auto ai diversamente abili nei pressi della stazione della Polizia Municipale di Camaiore, in viale Oberdan.Per evitare che ci siano ingorghi nelle immediate vicinanze del centro storico, sarà attivo inoltre un servizio navetta che seguirà il percorso: fermata Camaiore via Stadio (incrocio con via Battisti), via Stadio, via Provinciale per Viareggio, fermata rotonda dell’Amicizia, la Provinciale (Sp1), fermata Camaiore via Stadio (incrocio con via Battisti). Il servizio sarà attivo con i seguenti orari: oggi dalle 11. 30 alle 19. 30, con servizio raddoppiato dalle 13. 30 alle 19. 30; sabato e domenica dalle 13. 30 alle 19. 30.Ci si attende dunque una grande affluenza per ammirare (e comprare) dai quasi 300 gli espositori presenti nelle strade del centro storico con l’artigianato di qualità, il settore commerciale, quello alimentare, le opere dell’ingegno e i prodotti per l’abitazione. Nella zona della Badia, sarà allestita la mostra mercato degli animali e dei prodotti per l’agricoltura, articoli per la caccia e il tempo libero. Saranno circa trenta gli espositori dedicati ai veicoli commerciali e da lavoro nella zona di via delle Muretta, via Badia e piazza Romboni. –