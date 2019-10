Spiaggia aperta al Cavallone: «Ce lo chiedono i nostri clienti»

LIDO DI CAMAIORE. Spiaggia ancora aperta al bagno Cavallone a Lido di Camaiore, tra i pochi stabilimenti balneari della Versilia a sfruttare l’estate allungata fino ad ottobre. «È l’ultimo fine settimana di attività – dice la titolare Laura Botarelli – giusto perché non possiamo spingerci oltre. Fosse per noi, andremmo avanti fino al ponte di Ognissanti». . Il Cavallone, spiega l’imprenditrice, ha scelto questa politica da anni. «Abbiamo sempre cercato di aprire prima e chiudere il più tardi possibile – dice – Non è un vezzo, è la nostra stessa clientela che ce lo chiede. Un po’ li abbiamo abituati noi a considerare questo bagno come la loro casa. Un rifugio ideale nelle giornate di sole e caldo, anche nei mesi all’apparenza più freddi».



Ma questo ottobre di freddo ha avuto ben poco. Ecco perché si torna a discutere della possibilità di attrezzarsi per vivere di turismo anche in inverno in Versilia. Grazie a un clima eccezionale, che consente di stare all’aria aperta quando altrove è proibitivo anche bere un caffè fuori. Qualcosa si è mosso negli ultimi anni: a Forte sono più o meno 25 i bagni che resteranno aperti anche nel ponte della prossima settimana, mentre a Marina di Pietrasanta – è notizia fresca – i balneari hanno chiesto all’amministrazione di consentire aperture nei mesi freddi, con coperture ad hoc nelle strutture. Lo stesso movimento si nota a Viareggio.



«Non voglio dare lezioni a nessuno, io parlo per la mia attività – spiega la titolare del Cavallone – La nostra politica è questa, frutto di impegno e di qualche sacrificio, perché restare aperti al pubblico fuori stagione qualche conseguenza ce l’ha. Ma posso dire che questo servizio viene ripagato. La nostra formula, inoltre, approfitta della collaborazione con la Locanda al Colle (di cui Botarelli è socia, ndr): in questo modo abbiamo la possibilità di fornire il pacchetto ospitalità più stabilimento balneare. I clienti, in particolare gli stranieri che adorano la collina toscana, apprezzano. È questo il binomio che in Versilia può ripagare di più, anche se mi rendo conto che non sempre è possibile portarlo avanti».