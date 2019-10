Stadio, slittano i tempi della possibile riapertura

VIAREGGIO. Un incarico da 126mila euro per un professionista che si occupasse delle «progettazione e direzione dei lavori» per tornare ad utilizzare lo stadio dei Pini. Era l’annuncio del sindaco Giorgio Del Ghingaro nell’agosto scorso. Ad oggi, però, del bando relativo a quell’incarico non c’è traccia. Mentre si apprende che l’amministrazione comunale ha optato per un altro tipo di incarico, relativo alla sola valutazione della vulnerabilità dell’impianto sportivo chiuso da oltre un anno e dichiarato inagibile. L'indicatore di rischio sismico -così la normativa - deriva dall’esito del rapporto tra la capacità resistente del fabbricato e la domanda in termini di resistenza o spostamento prevista dalla Normativa tecnica.



Si tratta del primo passo, imprescindibile, per avere chiaro il quadro dei lavori da eseguire ed il relativo conto economico. Sarà il tecnico incaricato tramite il bando cui sta lavorando il segretario generale del Comune, Fabrizio Petruzzi, a dire se la cifra di 1,6 milioni stanziata dal Comune nel Piano triennale delle opere pubbliche sarà sufficiente o serviranno finanziamenti minori, oppure se si potrà riaprire lo stadio con minori spese rispetto a quanto previsto.



Una volta superato questo scoglio - se tutto andrà liscio - il Comune potrà cercare il progettista. A quel punto dovrà essere redatto un progetto preliminare che dovrà passare dal consiglio comunale, e successivamente si entrerà nella fase della progettazione esecutiva, quella che indicherà anche il costo finale dell’intervento. Solo a quel punto si entrerà nel “tunnel” della gara d’appalto che andrà bandita ed affidata.Insomma, una tempistica lunga, che rende di fatto impossibile l’utilizzo dello stadio dei Pini per la Viareggio Cup 2020, settantesima edizione. L’ipotesi messa sul tavolo del sindaco è che servano tre anni, mese più mese meno, per arrivare a riaprire l’impianto riportandolo a norma e, quindi, agibile.Considerando che si parte dalla descrizione dell’impianto messa, nera su bianco, dalla Commissione comunale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo datata 25 giugno 2018: «Le condizioni dell’impianto sportivo appaiono in uno stato di deterioramento avanzato sia relativamente ai materiali che alle strutture, con particolare riferimento ai seguenti manufatti: gradinate, parapetti, pensiline, alle coperture della tribuna, recinzione esterna, servizi igienici e spogliatoi per il pubblico (quindi anche i locali interni)». Considerando anche - sottolineava la commissione - che per gli impianti dello stadio «si rileva una funzionalità parziale». All’epoca la commissione chiedeva la presentazione di un «progetto complessivo per l’impianto sportivo in cui vengano dettagliati e crono-programmati i lavori da effettuarsi per rendere nuovamente conforme l’impianto agli standard di sicurezza attualmente vigenti».Tra le ipotesi al vaglio - in questo momento - anche quella di spostare le strutture fisse installate per il pre-filtraggio dei tifosi, dall’area intorno allo stadio dei Pini a quella del Palasport. Un’esigenza che sarebbe stata posta dal Centro giovani calciatori per le partite di hockey al Palazzetto. —